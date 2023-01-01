У Луцьку горіло підприємство. ФОТО

У Луцьку горіло підприємство. ФОТО
В обласному центрі Волині рятувальники ліквідували пожежу на виробничому підприємстві.

Про це повідомляють у Луцькому районному управлінні ГУ ДСНС України у Волинській області.

2 березня о 14:14 годині на лінію 101 надійшло повідомлення, що на вулиці Авіаторів у місті Луцьку виникла пожежа на території одного з підприємств. Одразу на місце події було направили чергові караули 25-ї та 1-ї Державних пожежно-рятувальних частин, в складі 3 автоцистерн та 18 чоловік особового складу. Рятувальникам вдалося ліквідувати пожежу о 14:41 годині.

Внаслідок пожежі пошкоджено 16 м2 обшивки бочки сушильного комплексу. Пожежа не призвела до травмування і загибелі громадян.

Ймовірна причина пожежі - порушення технологічного регламенту.
У Луцьку горіло підприємство. ФОТО
У Луцьку горіло підприємство. ФОТО

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Теги: пожежа, Луцьк
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