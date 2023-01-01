Погода у Луцьку на завтра, 3 березня

Погода у Луцьку на завтра, 3 березня
У п'ятницю, 3 березня, у Луцьку хмарна погода буде триматися до самого вечора, без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -2° до +5°.

Народний прогноз погоди: У цей день вшановується пам'ять святителя Лева, папи Римського і святителя Агапіта, сповідника. У минулі часи говорили: "Розпушилась верба, зимі немає ходу до селянського двору". У цей день вшановували пташку-вівсянку "вісницею швидкого тепла славилась вона", селянки пекли вівсянички (пиріжки з вівсяної муки). Наші пращури намагались побачити якомога більше вказівок на швидкий прихід тепла, очікуючи весни і відродження природи.

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Теги: погода, Луцьк
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