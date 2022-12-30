У Рожищі попрощалися із загиблим військовим В'ячеславом Зенцом. ФОТО
Сьогодні, 19:00
У четвер, 2 березня, у Рожищі попрощалися із захисником України, стрільцем-помічником гранатометника, солдатом 14-ої окремої механізованої бригади В'ячеслав Зенцом.
Фото прощання опублікувало Наш край Медіа у фейсбуці.
У 2014 році В'ячеслав Зенц пішов добровольцем захищати Україну, воював у 95 десантно-штурмовій бригаді. Захищаючи Донецький аеропорт, став «кіборгом». З початком повномасштабного вторгнення знову пішов на війну, у 14 бригаду.
Загинув Герой на Харківщині у результаті обстрілу росіян.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Фото прощання опублікувало Наш край Медіа у фейсбуці.
У 2014 році В'ячеслав Зенц пішов добровольцем захищати Україну, воював у 95 десантно-штурмовій бригаді. Захищаючи Донецький аеропорт, став «кіборгом». З початком повномасштабного вторгнення знову пішов на війну, у 14 бригаду.
Загинув Герой на Харківщині у результаті обстрілу росіян.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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