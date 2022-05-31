Відновила рух маршрутка Ківерці – Рожище – Луцьк, яка не їздила 5 місяців





Про це розповів Назар Романюк.



Договір з попереднім перевізником, який обслуговував цей маршрут був розірваний у жовтні 2022 року.



"Перевізник написав добровільну заяву у зв’язку нерентабельністю маршруту", – каже Назар Романюк. Додає: відновили маршрут, щоб покращити доїзд людей у напрямку Ківерці – Рожище.



Протягом дня на маршруті курсує один автобус. Перший рейс він здійснює о 6:30 з Ківерців, останній о 19:15 з Луцька. Перевізник – Ігор Остимчук.



Як зазначив директор обласного департаменту інфраструктури, вартість проїзду у Волинській військовій адміністрації не регулюють з 2015 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З початку березня відновила рух маршрутка Ківерці – Рожище – Луцьк. Це маршрут, який сполучає два міста між собою Ківерці та Рожище.Про це розповів Суспільному директор обласного департаменту інфраструктуриДоговір з попереднім перевізником, який обслуговував цей маршрут був розірваний у жовтні 2022 року."Перевізник написав добровільну заяву у зв’язку нерентабельністю маршруту", – каже Назар Романюк. Додає: відновили маршрут, щоб покращити доїзд людей у напрямку Ківерці – Рожище.Протягом дня на маршруті курсує один автобус. Перший рейс він здійснює о 6:30 з Ківерців, останній о 19:15 з Луцька. Перевізник –Як зазначив директор обласного департаменту інфраструктури, вартість проїзду у Волинській військовій адміністрації не регулюють з 2015 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України.

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