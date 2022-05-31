Відновила рух маршрутка Ківерці – Рожище – Луцьк, яка не їздила 5 місяців
Сьогодні, 18:26
З початку березня відновила рух маршрутка Ківерці – Рожище – Луцьк. Це маршрут, який сполучає два міста між собою Ківерці та Рожище.
Про це розповів Суспільному директор обласного департаменту інфраструктури Назар Романюк.
Договір з попереднім перевізником, який обслуговував цей маршрут був розірваний у жовтні 2022 року.
"Перевізник написав добровільну заяву у зв’язку нерентабельністю маршруту", – каже Назар Романюк. Додає: відновили маршрут, щоб покращити доїзд людей у напрямку Ківерці – Рожище.
Протягом дня на маршруті курсує один автобус. Перший рейс він здійснює о 6:30 з Ківерців, останній о 19:15 з Луцька. Перевізник – Ігор Остимчук.
Як зазначив директор обласного департаменту інфраструктури, вартість проїзду у Волинській військовій адміністрації не регулюють з 2015 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України.
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Про це розповів Суспільному директор обласного департаменту інфраструктури Назар Романюк.
Договір з попереднім перевізником, який обслуговував цей маршрут був розірваний у жовтні 2022 року.
"Перевізник написав добровільну заяву у зв’язку нерентабельністю маршруту", – каже Назар Романюк. Додає: відновили маршрут, щоб покращити доїзд людей у напрямку Ківерці – Рожище.
Протягом дня на маршруті курсує один автобус. Перший рейс він здійснює о 6:30 з Ківерців, останній о 19:15 з Луцька. Перевізник – Ігор Остимчук.
Як зазначив директор обласного департаменту інфраструктури, вартість проїзду у Волинській військовій адміністрації не регулюють з 2015 року відповідно до постанови Кабінету міністрів України.
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