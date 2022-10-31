Роботи дітей з Луцька продали на аукціоні в США





Про це повідомили у Луцькраді.



Організували його американські волонтери



Отримані під час аукціону кошти - 4485 доларів США, будуть спрямовані на потреби Збройних сил України.



Інформацію про результати аукціону можна переглянути

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Сполучених Штатах Америки (штат Джорджія (Georgia) відбувся благодійний аукціон оригінальних робіт учнів Луцької художньої школи.Про це повідомили у Луцькраді.Організували його американські волонтери The International Bridge Collective , які побували в школі на початку лютого 2023 року.Отримані під час аукціону кошти - 4485 доларів США, будуть спрямовані на потреби Збройних сил України.Інформацію про результати аукціону можна переглянути тут

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