Роботи дітей з Луцька продали на аукціоні в США
Сьогодні, 17:57
У Сполучених Штатах Америки (штат Джорджія (Georgia) відбувся благодійний аукціон оригінальних робіт учнів Луцької художньої школи.
Про це повідомили у Луцькраді.
Організували його американські волонтери The International Bridge Collective, які побували в школі на початку лютого 2023 року.
Отримані під час аукціону кошти - 4485 доларів США, будуть спрямовані на потреби Збройних сил України.
Інформацію про результати аукціону можна переглянути тут.
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Про це повідомили у Луцькраді.
Організували його американські волонтери The International Bridge Collective, які побували в школі на початку лютого 2023 року.
Отримані під час аукціону кошти - 4485 доларів США, будуть спрямовані на потреби Збройних сил України.
Інформацію про результати аукціону можна переглянути тут.
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Сьогодні, 17:57
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