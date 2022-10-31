Роботи дітей з Луцька продали на аукціоні в США

Роботи дітей з Луцька продали на аукціоні в США
У Сполучених Штатах Америки (штат Джорджія (Georgia) відбувся благодійний аукціон оригінальних робіт учнів Луцької художньої школи.

Про це повідомили у Луцькраді.

Організували його американські волонтери The International Bridge Collective, які побували в школі на початку лютого 2023 року.

Отримані під час аукціону кошти - 4485 доларів США, будуть спрямовані на потреби Збройних сил України.

Інформацію про результати аукціону можна переглянути тут.

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Теги: США, роботи лучан, аукціон
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