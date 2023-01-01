Масовані ракетні атаки РФ по Україні можуть залишитись у минулому, – Гуменюк





Про це повідомляє Наталії Гуменюк під час брифінгу у Military Media Center.



"Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики", - сказала Гуменюк.



За її словами, тепер ворог починає розподіляти ракетні удари в часі. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також це можуть бути невеликі партії "шахедів".



Вона також пояснила, що зараз росіяни хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів.



"Об’єктивна ситуація полягає в тому, що ракет (у Росії - ред.) вже набагато менше, але все ще є. Виробництво майже зупинене, але все ще є... Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства", - підкреслила Гуменюк.



Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомляли, що російські окупанти вирішили змінити тактику нанесення ракетних ударів, що дозволяє їм дещо економити свої запаси.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Росії нині залишилось набагато менше ракет, тому масовані ракетні атаки по Україні можуть залишитись у минулому.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдняпід час брифінгу у Military Media Center."Ми говоримо, що масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог знаходиться на етапі пошуку нової тактики", - сказала Гуменюк.За її словами, тепер ворог починає розподіляти ракетні удари в часі. Інколи це колаборація ударів з моря і повітря, а також це можуть бути невеликі партії "шахедів".Вона також пояснила, що зараз росіяни хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів."Об’єктивна ситуація полягає в тому, що ракет (у Росії - ред.) вже набагато менше, але все ще є. Виробництво майже зупинене, але все ще є... Потужність ворога не знищена повністю. Вона ще має ознаки життя і продукує продукти вбивства", - підкреслила Гуменюк.Нагадаємо, раніше в ОК "Південь" повідомляли, що російські окупанти вирішили змінити тактику нанесення ракетних ударів, що дозволяє їм дещо економити свої запаси.

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