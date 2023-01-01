Брати не могли знайти: деталі жахливої пожежі на Волині, де загинув підліток





Про це у коментарі виданню Жанна Васюхник.



Нагадуємо, близько 1 години ночі 2 березня



За словами старости села, помітивши пожежу старші брати, викликали рятувальників. Опісля вибили вікна у двох кімнатах, щоб знайти наймолодшого брата і тата. Батька вивели, проте 16-річного хлопця, тіло якого згодом знайшли пожежники, у ліжку не було. Після ліквідації пожежі його помітили в іншому крилі будинку. Ймовірно він хотів вийти, проте через сильний дим і вогонь переходив з кімнати в кімнату.



Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, на місці події зараз працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за статтею 270 Кримінального кодексу України - «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки».



Детальніше про причини пожежі буде відомо згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 16-річного хлопця, який загинув під час пожежі у селі Красноволя, брати хотіли вивести із будинку, що горів, але у кімнаті не знайшли. Його виявили в іншій частині будинку: ймовірно юнак хотів вибратися, але через полум'я і дим не зміг.Про це у коментарі виданню ВСН розповіла староста Красновільської сільської радиНагадуємо, близько 1 години ночі 2 березня в селі Красноволя Колківської громади Луцького району горів будинок. На місці пожежі знайшли тіло підлітка.За словами старости села, помітивши пожежу старші брати, викликали рятувальників. Опісля вибили вікна у двох кімнатах, щоб знайти наймолодшого брата і тата. Батька вивели, проте 16-річного хлопця, тіло якого згодом знайшли пожежники, у ліжку не було. Після ліквідації пожежі його помітили в іншому крилі будинку. Ймовірно він хотів вийти, проте через сильний дим і вогонь переходив з кімнати в кімнату.Як повідомили у пресслужбі поліції Волині, на місці події зараз працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія. Відомості будуть внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за статтею 270 Кримінального кодексу України - «Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки».Детальніше про причини пожежі буде відомо згодом.

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