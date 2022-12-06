Коли розпочнуться весняні канікули у школах Волині та Луцька





Про це розповів у коментарі Віталій Бондар.



Загальна тривалість канікулів (осінніх, зимових і весняних), зазначив Віталій Бондар, повинна становити не менше 30 днів. Зі слів посадовця, із календарем канікулів освітяни визначилися ще торік під час наради-конференції з керівниками шкіл громади.



"Було б дивно, якби в одній громаді школи йшли на канікули в різний період. Тому спільними зусиллями вирішили завершити освітній процес та вийти на канікули у другому семестрі одночасно, в один період", – сказав Віталій Бондар.



До уроків після канікулів учні повернуться 27 березня.



Канікули у школах Волині можуть стартувати не одночасно

Як повідомила Суспільному заступниця начальника обласного управління освіти і науки Тетяна Соломіна, єдиної дати старту весняних канікул у школах області немає, адже це пов'язано з тим, що кожен заклад освіти має право самостійно розподіляти канікулярний період.



"Структура навчального року приймається рішенням педагогічної ради на початку року. Закон прописав, що для дітей має бути організовано не менше 175 навчальних днів. Рішення про період весняних канікулів прийматиме кожен заклад на педагогічній раді", – сказала освітянка.



З її слів, на початок канікул впливає чимало факторів, зокрема період попередніх, зимових канікулів, форма навчання, відпрацьовані навчальні години тощо. Весняні канікули як правило, сказала Тетяна Соломіна, розпочинаються у школах в останній тиждень березня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Весняні канікули у загальноосвітніх закладах Луцької громади триватимуть сім днів. Розпочнуться вони 20 березня.Про це розповів у коментарі Суспільному директор міського департаменту освітиЗагальна тривалість канікулів (осінніх, зимових і весняних), зазначив Віталій Бондар, повинна становити не менше 30 днів. Зі слів посадовця, із календарем канікулів освітяни визначилися ще торік під час наради-конференції з керівниками шкіл громади."Було б дивно, якби в одній громаді школи йшли на канікули в різний період. Тому спільними зусиллями вирішили завершити освітній процес та вийти на канікули у другому семестрі одночасно, в один період", – сказав Віталій Бондар.До уроків після канікулів учні повернуться 27 березня.Канікули у школах Волині можуть стартувати не одночасноЯк повідомила Суспільному заступниця начальника обласного управління освіти і науки, єдиної дати старту весняних канікул у школах області немає, адже це пов'язано з тим, що кожен заклад освіти має право самостійно розподіляти канікулярний період."Структура навчального року приймається рішенням педагогічної ради на початку року. Закон прописав, що для дітей має бути організовано не менше 175 навчальних днів. Рішення про період весняних канікулів прийматиме кожен заклад на педагогічній раді", – сказала освітянка.З її слів, на початок канікул впливає чимало факторів, зокрема період попередніх, зимових канікулів, форма навчання, відпрацьовані навчальні години тощо. Весняні канікули як правило, сказала Тетяна Соломіна, розпочинаються у школах в останній тиждень березня.

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