Лучани попрощалися із загиблим Героєм Олегом Круковцем. ФОТО

Лучани попрощалися із загиблим Героєм Олегом Круковцем. ФОТО
Жителі міської територіальної громади знову проводять в останню дорогу полеглого на війні захисника України. У Свято-Троїцькому кафедральному соборі відспівали військовослужбовця Олега Круковця.

Про це повідомили у Луцькраді.

Лучанин Олег Круковець (13.07.1982 року народження) був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня 2022 року. Загинув 22 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новомайорське Донецької області.

“Сьогодні разом із заупокійною молитвою за душу спочилого воїна Олега, ми підносимо нашу подяку Богові за те, що все ж таки ми є справжнім народом. За те, що у нас так багато тих, хто готовий засвідчити своїм життям і переконати весь світ, що наш народ має право на існування, що він заслуговує на власну державу. Тож дякуємо спочилому Герою за його подвиг. Велика подяка всій його родині. Ту хресну дорогу, яку прийшов воїн Олег, пройшла разом із ним його сім’я, щодня вболіваючи за нього, молячись і всіляко підтримуючи. Ми дякуємо вам за це і дякуємо всім, хто робить все можливе, щоб вистояти в цій страшній війні,” – наголосив у скорботній промові протоієрей Віталій Собко.
Лучани попрощалися із загиблим Героєм Олегом Круковцем. ФОТО
Лучани попрощалися із загиблим Героєм Олегом Круковцем. ФОТО


До спільної молитви за упокій душі спочилого воїна разом із духовенством, родичами, бойовими побратимами, небайдужими громадянами долучилися Луцький міський голова Ігор Поліщук та заступник голови Волинської обласної ради Григорій Пустовіт.
По завершенню богослужіння домовину з тілом Героя під звуки дзвонів і солдатської сурми пронесли Театральним майданом. Біля фотостенду “Герої Небесної Сотні – Загинули за єдність України” скорботна процесія зупинилася і виконала Державний Гімн.


Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

Лучани попрощалися із загиблим Героєм Олегом Круковцем. ФОТО
Лучани попрощалися із загиблим Героєм Олегом Круковцем. ФОТО
Лучани попрощалися із загиблим Героєм Олегом Круковцем. ФОТО



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Теги: Круковець, Луцьк, похорон
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