2 березня у Луцьку попрощаються з Героєм Олегом Круковцем
Сьогодні, 11:02
Завтра, 2 березня, у Луцьку відбудеться прощання з полеглим воїном Олегом Круковцем.
Про це повідомили у пресслужбі міськради.
40-річний лучанин Круковець Олег Васильович був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня 2022 року. Загинув 22 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новомайорське Донецької області.
Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра об 11 год. у кафедральному соборі Святої Трійці.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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Про це повідомили у пресслужбі міськради.
40-річний лучанин Круковець Олег Васильович був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня 2022 року. Загинув 22 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новомайорське Донецької області.
Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра об 11 год. у кафедральному соборі Святої Трійці.
Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!
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