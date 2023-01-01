2 березня у Луцьку попрощаються з Героєм Олегом Круковцем

2 березня у Луцьку попрощаються з Героєм Олегом Круковцем
Завтра, 2 березня, у Луцьку відбудеться прощання з полеглим воїном Олегом Круковцем.

Про це повідомили у пресслужбі міськради.

40-річний лучанин Круковець Олег Васильович був призваний на військову службу по мобілізації 6 березня 2022 року. Загинув 22 лютого під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Новомайорське Донецької області.

Прощання з військовослужбовцем відбудеться завтра об 11 год. у кафедральному соборі Святої Трійці.

Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!

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Теги: похорон, Луцьк, Круковець
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