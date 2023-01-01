На Волинь сьогодні повернуться полеглі Герої





Про це повідомяють на сторінці



Зустрічатимуть екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» о 14:30.



Супровід буде через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.



Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 березня Волинь вкотре зустрічає місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв.Про це повідомяють на сторінці Автомайдан України.Луцьк Зустрічатимуть екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» о 14:30.Супровід буде через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.

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