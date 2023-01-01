На Волинь сьогодні повернуться полеглі Герої
Сьогодні, 10:52
1 березня Волинь вкотре зустрічає місію «НА ЩИТІ», яка доставляє на Батьківщину тіла загиблих Героїв.
Про це повідомяють на сторінці Автомайдан України.Луцьк
Зустрічатимуть екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» о 14:30.
Супровід буде через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.
Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.
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Про це повідомяють на сторінці Автомайдан України.Луцьк
Зустрічатимуть екіпаж при в'їзді до Луцька на АЗС «King Oil» о 14:30.
Супровід буде через все місто по маршруту: Рівненська-Волі-Набережна-Ковельська до Волинського обласного бюро судово-медичної експертизи на вул.Стефаника.
Водіїв просять пригальмувати, прийняти вправо і зупинитися, щоб пропустити жалобний кортеж. Пішоходам також варто гідно зустріти полеглих Героїв і віддати останню шану загиблим.
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