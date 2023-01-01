Всі передумови свідчать, що протягом двох діб ворог може здійснити масовану ракетну атаку, – Гуменюк
Сьогодні, 10:30
Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" зауважила, що, враховуючи терміни з попередньої атаки та активність ворожої авіації, безпілотників та шахедів, – це все може свідчити про підготовку до нової масованої атаки ворога.
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ми спостерігаємо певну активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Хоча сам факт активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки. Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою безпілотних розвідувальників та запуску "шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки протягом найближчих двох діб ", - прокоментувала керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь".
Наталія Гуменюк додала, що всі передумови свідчать про ймовірність масованої атаки найближчими днями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це вона розповіла в етері Еспресо.
"Ми спостерігаємо певну активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Хоча сам факт активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки. Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою безпілотних розвідувальників та запуску "шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки протягом найближчих двох діб ", - прокоментувала керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь".
Наталія Гуменюк додала, що всі передумови свідчать про ймовірність масованої атаки найближчими днями.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волинь сьогодні повернуться полеглі Герої
Сьогодні, 10:52
«Моє завдання – вигнати окупантів»: волинський доброволець поповнить лави штурмової бригади «Лють»
Сьогодні, 10:45
Всі передумови свідчать, що протягом двох діб ворог може здійснити масовану ракетну атаку, – Гуменюк
Сьогодні, 10:30
РФ почала запускати «шахеди» із Брянської області, що має скоротити час підльоту до Києва, – британська розвідка
Сьогодні, 10:10
Медіа