Всі передумови свідчать, що протягом двох діб ворог може здійснити масовану ракетну атаку, – Гуменюк

Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" зауважила, що, враховуючи терміни з попередньої атаки та активність ворожої авіації, безпілотників та шахедів, – це все може свідчити про підготовку до нової масованої атаки ворога.



Про це вона розповіла в етері



"Ми спостерігаємо певну активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Хоча сам факт активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки. Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою безпілотних розвідувальників та запуску "шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки протягом найближчих двох діб ", - прокоментувала керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь".



Наталія Гуменюк додала, що всі передумови свідчать про ймовірність масованої атаки найближчими днями.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! , керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" зауважила, що, враховуючи терміни з попередньої атаки та активність ворожої авіації, безпілотників та шахедів, – це все може свідчити про підготовку до нової масованої атаки ворога.Про це вона розповіла в етері Еспресо "Ми спостерігаємо певну активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Хоча сам факт активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки. Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою безпілотних розвідувальників та запуску "шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки протягом найближчих двох діб ", - прокоментувала керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь".Наталія Гуменюк додала, що всі передумови свідчать про ймовірність масованої атаки найближчими днями.

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