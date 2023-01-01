Всі передумови свідчать, що протягом двох діб ворог може здійснити масовану ракетну атаку, – Гуменюк

Всі передумови свідчать, що протягом двох діб ворог може здійснити масовану ракетну атаку, – Гуменюк
Наталія Гуменюк, керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь" зауважила, що, враховуючи терміни з попередньої атаки та активність ворожої авіації, безпілотників та шахедів, – це все може свідчити про підготовку до нової масованої атаки ворога.

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Ми спостерігаємо певну активність авіації ворога, але вона поки що непов'язана з безпосередньою підготовкою до атаки. Хоча сам факт активності вже може свідчити про підготовку до такої атаки. Враховуючи ті терміни, які противник витримав від минулої масованої ракетної атаки, а також ті попередні заходи, які він вже провів, тобто розслідування за допомогою безпілотних розвідувальників та запуску "шахедів", намагаючись перевірити готовність та потужність нашої ППО, – все це може свідчити про достатньо цікавий інтервал до повтору такої атаки протягом найближчих двох діб ", - прокоментувала керівниця пресцентру сил охорони та оборони ОК "Південь".

Наталія Гуменюк додала, що всі передумови свідчать про ймовірність масованої атаки найближчими днями.

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Теги: Росія, Україна, війна, ракетна атака
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