РФ почала запускати «шахеди» із Брянської області, що має скоротити час підльоту до Києва, – британська розвідка





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Як зазначається у зведенні, 27 лютого Міністерство оборони України підтвердило, що збило 11 безпілотних літальних апаратів (БПЛА OWA) Shahed із 14, запущених за ніч.



Начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко повідомив, що дев'ять із них було збито в районі Києва. Повідомляється, що ще три БПЛА "Шахед" було збито у Чернігівській області на півночі України.



За даними британської розвідки, через вектор атаки ці БПЛА "Шахед", найімовірніше, були запущені з Брянської області Росії. Раніше єдиним місцем запуску, що спостерігалося, з середини грудня 2022 року був Краснодарський край, через Азовське море.



"Другий пусковий майданчик дасть росіянам інший напрямок атаки, ближчий до Києва. Це, ймовірно, скоротить час перебування в повітрі над Україною і може ще більше розтягнути українську систему ППО", - зазначають у Міноборони Британії.



Нагадаємо, що





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російська армія почала запускати іранські дрони-камікадзе "Шахед" із Брянської області. Це має скоротити час підльоту до Києва.Як повідомляє Цензор.НЕТ , про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії у Twitter.Як зазначається у зведенні, 27 лютого Міністерство оборони України підтвердило, що збило 11 безпілотних літальних апаратів (БПЛА OWA) Shahed із 14, запущених за ніч.Начальник Київської міської військової адміністраціїповідомив, що дев'ять із них було збито в районі Києва. Повідомляється, що ще три БПЛА "Шахед" було збито у Чернігівській області на півночі України.За даними британської розвідки, через вектор атаки ці БПЛА "Шахед", найімовірніше, були запущені з Брянської області Росії. Раніше єдиним місцем запуску, що спостерігалося, з середини грудня 2022 року був Краснодарський край, через Азовське море."Другий пусковий майданчик дасть росіянам інший напрямок атаки, ближчий до Києва. Це, ймовірно, скоротить час перебування в повітрі над Україною і може ще більше розтягнути українську систему ППО", - зазначають у Міноборони Британії.Нагадаємо, що Полтавщину цієї ночі, 1 березня, російські окупанти атакували "шахедами"

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