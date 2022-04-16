Через Волинську митницю намагались незаконно ввезти сім вживаних автівок

Завдяки обміну інформацією зі шведськими колегами, митники на Волині викрили оборудки місцевого товариства. У змові з брокером підприємство подавало до оформлення документи, які вказували на вартість імпортованих автівок у рази нижчу, ніж було насправді.Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.У подальшому це вплинуло на обсяги нарахованих та сплачених до бюджету платежів.Зокрема, виявлено випадки ввезення та випуску у вільний обіг товариством 7-ми вживаних "фольксвагенів" за договорами купівлі-продажу з кіпрською компанією. Держмитслужба ініціювала перевірку автентичності цих документів та скерувала відповідні запити до європейських партнерів.У відповідь митниця Королівства Швеція надала засвідчені копії фактур, договорів, паспортів покупця, підтвердження платіжних операцій тощо, які чітко вказували, що насправді ці авто були придбані у шведської компанії громадянином України за вартістю, значно вищою, ніж та, що була заявлена митним органам України.Згідно з розрахунками фахівців, загальна різниця сум митних платежів, які були сплачені і які підлягали до сплати за ці 7 фольксвагенів, становить майже 846 тисяч гривень.Відповідно до "пом'якшеної" на вимогу Конституційного суду України санкції статті 485 Митного кодексу України, заявлення в митній декларації з метою неправомірного звільнення від сплати митних платежів чи зменшення їх розміру неправдивих відомостей щодо істотних умов зовнішньоекономічного договору (контракту) - тягне за собою накладення штрафу в розмірі від 50 до 150 відсотків несплаченої суми митних платежів. Складено відповідний протокол про порушення митних правил, матеріали якого невдовзі розглядатиме суд.