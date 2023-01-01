На Запоріжжі від отриманих поранень помер у госпіталі Герой з Волині Роман Бербега

На Запоріжжі від отриманих поранень помер у госпіталі Герой з Волині Роман Бербега
Від отриманих поранень 26 лютого помер у військовому госпіталі на Запоріжжі Роман Бербега з Нововолинська.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

"Весна прийшла до нас із сумною звісткою. Перестало битися серце хороброго Захисника Романа Бербеги, 1966 року народження, з Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї, близьким і побратимам. Вічна пам’ять Герою", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що інформація щодо похорону буде згодом.

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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