На Запоріжжі від отриманих поранень помер у госпіталі Герой з Волині Роман Бербега

Роман Бербега з Нововолинська.



Про це Борис Карпус.



"Весна прийшла до нас із сумною звісткою. Перестало битися серце хороброго Захисника Романа Бербеги, 1966 року народження, з Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї, близьким і побратимам. Вічна пам’ять Герою", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що інформація щодо похорону буде згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Від отриманих поранень 26 лютого помер у військовому госпіталі на Запоріжжіз Нововолинська.Про це повідомив Нововолинський міський голова"Весна прийшла до нас із сумною звісткою. Перестало битися серце хороброго Захисника Романа Бербеги, 1966 року народження, з Нововолинська. Висловлюю найщиріші співчуття сім’ї, близьким і побратимам. Вічна пам’ять Герою", - йдеться в повідомленні.Зазначається, що інформація щодо похорону буде згодом.

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