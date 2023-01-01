Курс валют у Луцьку 1 березня
Сьогодні, 09:03
1 березня готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.25.
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.40, а продають за – 41.18.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.40, а продають за 8,73.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Говерла.
Євро купують за 40.40, а продають за – 41.18.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.40, а продають за 8,73.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія втратила з початку повномасштабної війни 149 890 вояків
Сьогодні, 09:10
Курс валют у Луцьку 1 березня
Сьогодні, 09:03
На Полтавщині збили 4 ворожих «шахеди»
Сьогодні, 08:53
Медіа