Курс валют у Луцьку 1 березня





Про це повідомляє



Євро купують за 40.40, а продають за – 41.18.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.40, а продають за 8,73.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 1 березня готівковий курс долара становить 38.50, продають його за 39.25.Про це повідомляє Говерла Євро купують за 40.40, а продають за – 41.18.Щодо польського злотого, то його купують за 8.40, а продають за 8,73.

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