На Полтавщині збили 4 ворожих «шахеди»





Про це Дмитро Лунін.



"Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.



Згодом повітряні сили уточнили: збили 4 з 4 запущених Росією "Шахедів".



4 безпілотники рухалися з півночі, і їх усіх знищило Повітряне командування "Центр".





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Полтавщину цієї ночі, 1 березня, російські окупанти атакували "шахедами".Про це повідомив голова Полтавської військової адміністрації"Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.Згодом повітряні сили уточнили: збили 4 з 4 запущених Росією "Шахедів".4 безпілотники рухалися з півночі, і їх усіх знищило Повітряне командування "Центр".

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