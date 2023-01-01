На Полтавщині збили 4 ворожих «шахеди»

На Полтавщині збили 4 ворожих «шахеди»
Полтавщину цієї ночі, 1 березня, російські окупанти атакували "шахедами".

Про це повідомив голова Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Згодом повітряні сили уточнили: збили 4 з 4 запущених Росією "Шахедів".

4 безпілотники рухалися з півночі, і їх усіх знищило Повітряне командування "Центр".


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Теги: Росія, Україна, війна
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