На Полтавщині збили 4 ворожих «шахеди»
Сьогодні, 08:53
Полтавщину цієї ночі, 1 березня, російські окупанти атакували "шахедами".
Про це повідомив голова Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Згодом повітряні сили уточнили: збили 4 з 4 запущених Росією "Шахедів".
4 безпілотники рухалися з півночі, і їх усіх знищило Повітряне командування "Центр".
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Про це повідомив голова Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Попередньо відомо про збиття до 5 ворожих БпЛА. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Згодом повітряні сили уточнили: збили 4 з 4 запущених Росією "Шахедів".
4 безпілотники рухалися з півночі, і їх усіх знищило Повітряне командування "Центр".
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