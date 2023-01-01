ЗСУ знищили більшість підрозділів «Вагнера» під Бахмутом, – Маляр





Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє



«Росіяни змушені робити заміну (вагнерівців на Бахмутському напрямку ред.) саме, тому що більшість підрозділів «вагнеру» просто була знищена нашими Збройними силами», - сказала Маляр.



Вона зазначила, що наступ росіян триває.



«Він триває десь з початку січня, коли ворог активізувався і зібрав свої сили й зараз в районі Бахмута збираються ворогом професійні й численні підрозділи «вагнера». Але попри те, що там серйозні бої, попри те, що ворог там сильний й по чисельності переважає, втрати у ворога дуже високі. Значно вищі за наші», - розповіла вона.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові знищили більшість підрозділів «вагнера» під Бахмутом.Про це повідомила заступниця міністра оборонив ефірі телемарафону, повідомляє УНН «Росіяни змушені робити заміну (вагнерівців на Бахмутському напрямку ред.) саме, тому що більшість підрозділів «вагнеру» просто була знищена нашими Збройними силами», - сказала Маляр.Вона зазначила, що наступ росіян триває.«Він триває десь з початку січня, коли ворог активізувався і зібрав свої сили й зараз в районі Бахмута збираються ворогом професійні й численні підрозділи «вагнера». Але попри те, що там серйозні бої, попри те, що ворог там сильний й по чисельності переважає, втрати у ворога дуже високі. Значно вищі за наші», - розповіла вона.

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