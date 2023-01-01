ЗСУ знищили більшість підрозділів «Вагнера» під Бахмутом, – Маляр
Сьогодні, 07:33
Українські військові знищили більшість підрозділів «вагнера» під Бахмутом.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє УНН.
«Росіяни змушені робити заміну (вагнерівців на Бахмутському напрямку ред.) саме, тому що більшість підрозділів «вагнеру» просто була знищена нашими Збройними силами», - сказала Маляр.
Вона зазначила, що наступ росіян триває.
«Він триває десь з початку січня, коли ворог активізувався і зібрав свої сили й зараз в районі Бахмута збираються ворогом професійні й численні підрозділи «вагнера». Але попри те, що там серйозні бої, попри те, що ворог там сильний й по чисельності переважає, втрати у ворога дуже високі. Значно вищі за наші», - розповіла вона.
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Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі телемарафону, повідомляє УНН.
«Росіяни змушені робити заміну (вагнерівців на Бахмутському напрямку ред.) саме, тому що більшість підрозділів «вагнеру» просто була знищена нашими Збройними силами», - сказала Маляр.
Вона зазначила, що наступ росіян триває.
«Він триває десь з початку січня, коли ворог активізувався і зібрав свої сили й зараз в районі Бахмута збираються ворогом професійні й численні підрозділи «вагнера». Але попри те, що там серйозні бої, попри те, що ворог там сильний й по чисельності переважає, втрати у ворога дуже високі. Значно вищі за наші», - розповіла вона.
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