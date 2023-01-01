З 1 березня зміняться правила перебування українців у Польщі





Про це повідомляє



Основні зміни стосуються документів та виплат, які отримують біженці та викладені у поправках до спецзакону. Ці поправки схвалені нижньою палатою парламенту Сейму, тепер ухвалити їх повинна верхня палатапарламенту – Сенат та підписати президент. Після цього закон набуде чинності.



Статус PESEL UKR

PESEL UKR -- це особливий статус для українських переселенців PESEL UKR, який дає право українцям отримувати В Польщі соціальну допомогу, медичні послуги, дозволяє працевлаштуватися та навчатися у Польщі.



Що було раніше?



Від початку війни особи, які приїжджали до Польщі, могли оформлювати PESEL UKR за бажанням. Перебувати на території Польщі можна було і без цього документа, тому не всі біженці оформлювали цей статус. Оформити PESEL UKR можна було протягом 90 днів від дати перетину кордону.



З березня 2023 року ? Статус PESEL UKR стане обов’язковим для громадянина України, який хоче залишитись у Польщі. На його оформлення буде надаватися лише 30 днів.



Як зміниться оплата житла

Що на сьогодні? Програма яка називається "40+" забезпечує проживання та харчування українських переселенців. Згідно з цією програмою громадяни Польщі, які прихистили українців, отримують компенсацію від держави у розмірі 40 злотих за добу протягом 120 днів від моменту першого в’їзду біженця на територію Польщі.



Від березня біженці, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів, повинні будуть платити за житло у розмірі 50% від вартості, але не більше ніж 40 злотих за добу. Від травня, якщо термін перебування громадян України перевищить 180 днів, розмір оплати ще збільшиться - 75%, але не більше ніж 60 злотих за добу.



Не будуть оплачувати житло такі категорії українців:



особи з інвалідністю,

пенсіонери та ті, хто потребує догляду,

вагітні жінки,

особи, які виховують дітей віком до 12 місяців або трьох і більше дітей.



Як зміниться правила надання соціальної допомоги



Якщо українець виїжджає за межі Польщі більше як на 30 днів, статус PESEL UKR скасовується, відповідно припиняються всі виплати. Після повернення до Польщі можна буде поновити статус PESEL UKR та виплату соцдопомоги. Щоб контролювати перетин українцями польського кордону органи соціального страхування (ZUS) отримуватимуть від Прикордонної служби відповідну інформацію.



Зміни щодо документів для перебування та роботи у Польщі

Зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного у додатку Diia.pl (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування біженців у Польщі. Цей документ разом із закордонним паспортом дасть право українцям багаторазово перетинати кордон без потреби оформлювати візу. З ним також можна буде виїжджати в інші країни світу.



У разі ухвалення поправок до спецзакону буде видалено положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі. Однак біженці зможуть легально перебувати у Польщі упродовж 1,5 року – до 24 серпня 2023 року.



Українці, які легально працюють у Польщі, які відкрили в країні власний бізнес від квітня 2023 року зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання — карти побиту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! З 1 березня на українців у Польщі чекають деякі зміни щодо перебування на території сусідньої держави.Про це повідомляє ТСН.ua Основні зміни стосуються документів та виплат, які отримують біженці та викладені у поправках до спецзакону. Ці поправки схвалені нижньою палатою парламенту Сейму, тепер ухвалити їх повинна верхня палатапарламенту – Сенат та підписати президент. Після цього закон набуде чинності.PESEL UKR -- це особливий статус для українських переселенців PESEL UKR, який дає право українцям отримувати В Польщі соціальну допомогу, медичні послуги, дозволяє працевлаштуватися та навчатися у Польщі.Від початку війни особи, які приїжджали до Польщі, могли оформлювати PESEL UKR за бажанням. Перебувати на території Польщі можна було і без цього документа, тому не всі біженці оформлювали цей статус. Оформити PESEL UKR можна було протягом 90 днів від дати перетину кордону.З березня 2023 року ? Статус PESEL UKR стане обов’язковим для громадянина України, який хоче залишитись у Польщі. На його оформлення буде надаватися лише 30 днів.Що на сьогодні? Програма яка називається "40+" забезпечує проживання та харчування українських переселенців. Згідно з цією програмою громадяни Польщі, які прихистили українців, отримують компенсацію від держави у розмірі 40 злотих за добу протягом 120 днів від моменту першого в’їзду біженця на територію Польщі.Від березня біженці, які перебувають у місцях колективного проживання понад 120 днів, повинні будуть платити за житло у розмірі 50% від вартості, але не більше ніж 40 злотих за добу. Від травня, якщо термін перебування громадян України перевищить 180 днів, розмір оплати ще збільшиться - 75%, але не більше ніж 60 злотих за добу.особи з інвалідністю,пенсіонери та ті, хто потребує догляду,вагітні жінки,особи, які виховують дітей віком до 12 місяців або трьох і більше дітей.Якщо українець виїжджає за межі Польщі більше як на 30 днів, статус PESEL UKR скасовується, відповідно припиняються всі виплати. Після повернення до Польщі можна буде поновити статус PESEL UKR та виплату соцдопомоги. Щоб контролювати перетин українцями польського кордону органи соціального страхування (ZUS) отримуватимуть від Прикордонної служби відповідну інформацію.Зміни до закону передбачають визнання в Польщі електронного документа, доступного у додатку Diia.pl (еквівалент польського документа mObywatel), як документа на легальне перебування біженців у Польщі. Цей документ разом із закордонним паспортом дасть право українцям багаторазово перетинати кордон без потреби оформлювати візу. З ним також можна буде виїжджати в інші країни світу.У разі ухвалення поправок до спецзакону буде видалено положення про спрощений порядок отримання посвідки на тимчасове проживання у Польщі. Однак біженці зможуть легально перебувати у Польщі упродовж 1,5 року – до 24 серпня 2023 року.Українці, які легально працюють у Польщі, які відкрили в країні власний бізнес від квітня 2023 року зможуть подавати документи на отримання посвідки на тимчасове проживання — карти побиту.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію