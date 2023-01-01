Китайська компанія передавала спутникові знімки для ПВК «Вагнер»

Китайська компанія передавала спутникові знімки для ПВК «Вагнер»
Китайська супутникова компанія Spacety передавала супутникові знімки російському терористичному угрупуванню "Вагнер".

Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на Reuters.

Інформацію повідомив помічник держсекретаря США з питань країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк на слуханнях у Конгресі.

Міністерство фінансів США внесло Spacety до санкційного списку наприкінці січня 2023 року.

Зазначають, що за даними відомства, Spacety China передала російській технологічній компанії Терра-Тех супутникові знімки України, зроблені за допомогою радара із синтезованою апертурою, які мали допомогти бойовикам ПВК "Вагнера" у боях з ЗСУ.

Також до чорного списку потрапила дочірня компанія Spacety China в Люксембурзі.

Важливо! США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.

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Теги: Україна, війна, росія, Китай
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