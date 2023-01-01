Китайська компанія передавала спутникові знімки для ПВК «Вагнер»





Про це повідомляє



Інформацію повідомив помічник держсекретаря США з питань країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк на слуханнях у Конгресі.



Міністерство фінансів США внесло Spacety до санкційного списку наприкінці січня 2023 року.



Зазначають, що за даними відомства, Spacety China передала російській технологічній компанії Терра-Тех супутникові знімки України, зроблені за допомогою радара із синтезованою апертурою, які мали допомогти бойовикам ПВК "Вагнера" у боях з ЗСУ.



Також до чорного списку потрапила дочірня компанія Spacety China в Люксембурзі.



Важливо! США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Китайська супутникова компанія Spacety передавала супутникові знімки російському терористичному угрупуванню "Вагнер".Про це повідомляє 24 канал , посилаючись на Reuters.Інформацію повідомив помічник держсекретаря США з питань країн Східної Азії та Тихоокеанського регіонуна слуханнях у Конгресі.Міністерство фінансів США внесло Spacety до санкційного списку наприкінці січня 2023 року.Зазначають, що за даними відомства, Spacety China передала російській технологічній компанії Терра-Тех супутникові знімки України, зроблені за допомогою радара із синтезованою апертурою, які мали допомогти бойовикам ПВК "Вагнера" у боях з ЗСУ.Також до чорного списку потрапила дочірня компанія Spacety China в Люксембурзі.Важливо! США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.

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