Китайська компанія передавала спутникові знімки для ПВК «Вагнер»
Сьогодні, 03:42
Китайська супутникова компанія Spacety передавала супутникові знімки російському терористичному угрупуванню "Вагнер".
Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на Reuters.
Інформацію повідомив помічник держсекретаря США з питань країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк на слуханнях у Конгресі.
Міністерство фінансів США внесло Spacety до санкційного списку наприкінці січня 2023 року.
Зазначають, що за даними відомства, Spacety China передала російській технологічній компанії Терра-Тех супутникові знімки України, зроблені за допомогою радара із синтезованою апертурою, які мали допомогти бойовикам ПВК "Вагнера" у боях з ЗСУ.
Також до чорного списку потрапила дочірня компанія Spacety China в Люксембурзі.
Важливо! США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.
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Про це повідомляє 24 канал, посилаючись на Reuters.
Інформацію повідомив помічник держсекретаря США з питань країн Східної Азії та Тихоокеанського регіону Деніел Крітенбрінк на слуханнях у Конгресі.
Міністерство фінансів США внесло Spacety до санкційного списку наприкінці січня 2023 року.
Зазначають, що за даними відомства, Spacety China передала російській технологічній компанії Терра-Тех супутникові знімки України, зроблені за допомогою радара із синтезованою апертурою, які мали допомогти бойовикам ПВК "Вагнера" у боях з ЗСУ.
Також до чорного списку потрапила дочірня компанія Spacety China в Люксембурзі.
Важливо! США визнали ПВК "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією.
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