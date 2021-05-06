Волинянка створює кількаметрові квіти-світильники з поліетилену. ФОТО

Лариса Гембік із волинського села Воєгоща рік тому почала займатися незвичним заняттям - виготовляти зі спіненого поліетилену ростові квіти, підлогові та настільні світильники.У «творчому арсеналі» – від кількасантиметрових квіток, які легко вміщаються в долоню, до кількаметрових, більших від самої майстрині, - пише газетаЖінка любить творчість, навіть у новозбудованому будинку самостійно розмалювала стіни і зробила барельєфи, а доповнила дизайн приміщення авторськими світильниками та ростовими квітами. Лариса зізнається: надивилася тієї краси в інтернеті. Коли зробила на пробу троянду, поставила високу планку – двометрова орхідея.Пізніше були лілія, хризантема, півонія, магнолія, тюльпани, гортензії і навіть лялька. Такі квіткові композиції приносять естетичне задоволення, а у вечірній час деякі з них освітлюють кімнату. У цьому, розповідає жінка, їй допомагає син, який опановує професію електрика.Найважливіше для майстрині – надати квіткам максимальної природності. Для цього вирізає деталі, а потім з допомогою будівельного фена нагріває і формує пелюстки, вигинаючи та розтягуючи ізолон. Якщо хоче зробити світильник – попередньо надягає плафон, а за ростову основу слугує пластикова труба. Наразі вироби живляться від електромережі, але через нестабільну ситуацію в енергосистемі України майстриня роздумує над тим, аби її творіння можна було підключити до накопичувача енергії (повербанка) або батарейок."Вдома ніколи відсиджуватися та й час складний, інколи думаєш, що не до мистецтва, але душа потребує і хочеться ділитися з людьми частинкою своєї радості. Це краса, що не в’яне і надовго зберігає улюблений аромат, – підсумовує Лариса Гембік. – А ще ізолонові квіти практичні у догляді – їх можна протирати і мити під проточною водою, за бажанням – фарбувати".