Допомога з Нідерландів: у Нововолинську переселенці могли вибрати для себе меблі, дитячі іграшки, килими

Допомога з Нідерландів: у Нововолинську переселенці могли вибрати для себе меблі, дитячі іграшки, килими
28 лютого гуманітарний штаб Нововолинськ.HELP організував благодійну акцію для внутрішньо переміщених осіб.

Переселенці, які мешкають у Нововолинській громаді, безкоштовно вибрали собі меблі, покривала, килими, дитячі іграшки, настільні ігри, - про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.

Речі передали благодійники з Нідерландів (Фонд “Супутник”).
Акцію подібного формату у Нововолинську проводять вже не вперше. Відтак, протягом 2022-2023 року ВПО вже отримували меблі, посуд, постіль тощо.

Як відомо, одяг, а також текстильні вироби можна безоплатно отримати у банках одягу.

У Нововолинську банк одягу працює на вулиці Гагаріна, 17а з 10:00 до 16:00 (вівторок та четвер).

У Благодатному – на вулиці Грушевського, 10, з 10:00 до 12:00 (вівторок, середа та четвер).

У Грядах – в адмінприміщенні Грядівського старостинства, вулиця Лесі Українки, 4, з 9:00 до 16:00 (понеділок-п’ятниця).


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Теги: Волинь, Нововолинськ
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