Допомога з Нідерландів: у Нововолинську переселенці могли вибрати для себе меблі, дитячі іграшки, килими
Сьогодні, 01:15
28 лютого гуманітарний штаб Нововолинськ.HELP організував благодійну акцію для внутрішньо переміщених осіб.
Переселенці, які мешкають у Нововолинській громаді, безкоштовно вибрали собі меблі, покривала, килими, дитячі іграшки, настільні ігри, - про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.
Речі передали благодійники з Нідерландів (Фонд “Супутник”).
Акцію подібного формату у Нововолинську проводять вже не вперше. Відтак, протягом 2022-2023 року ВПО вже отримували меблі, посуд, постіль тощо.
Як відомо, одяг, а також текстильні вироби можна безоплатно отримати у банках одягу.
У Нововолинську банк одягу працює на вулиці Гагаріна, 17а з 10:00 до 16:00 (вівторок та четвер).
У Благодатному – на вулиці Грушевського, 10, з 10:00 до 12:00 (вівторок, середа та четвер).
У Грядах – в адмінприміщенні Грядівського старостинства, вулиця Лесі Українки, 4, з 9:00 до 16:00 (понеділок-п’ятниця).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Переселенці, які мешкають у Нововолинській громаді, безкоштовно вибрали собі меблі, покривала, килими, дитячі іграшки, настільні ігри, - про це повідомляють на сайті Нововолинської міської ради.
Речі передали благодійники з Нідерландів (Фонд “Супутник”).
Акцію подібного формату у Нововолинську проводять вже не вперше. Відтак, протягом 2022-2023 року ВПО вже отримували меблі, посуд, постіль тощо.
Як відомо, одяг, а також текстильні вироби можна безоплатно отримати у банках одягу.
У Нововолинську банк одягу працює на вулиці Гагаріна, 17а з 10:00 до 16:00 (вівторок та четвер).
У Благодатному – на вулиці Грушевського, 10, з 10:00 до 12:00 (вівторок, середа та четвер).
У Грядах – в адмінприміщенні Грядівського старостинства, вулиця Лесі Українки, 4, з 9:00 до 16:00 (понеділок-п’ятниця).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Допомога з Нідерландів: у Нововолинську переселенці могли вибрати для себе меблі, дитячі іграшки, килими
Сьогодні, 01:15
1 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Добрі новини від ВолиньPost за 28 лютого
28 лютий, 23:32
У місті на Волині відновили нічне освітлення
28 лютий, 22:57
Медіа