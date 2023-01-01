Добрі новини від ВолиньPost за 28 лютого
Сьогодні, 23:32
Погодьтеся, коли надворі сонячно, – таки легше. І хоч погода нам не підвладна, тепла нашим читачам і читачкам щодня додають добрі новини! Про них і нагадуємо у традиційній рубриці.
Наприклад, в останній день зими, 28 лютого, ми писали про таке:
Про книгу луцької фотографки написали в The New York Times
Книга фотографині і засновниці Центру візуальної освіти Ірини Єрошко мала назву "Good Morning, Russia invaded Ukraine".
Опубліковано деякі з мільйонів повідомлень, які українці написали друзям, родині та близьким, коли Росія вторглася рано вранці 24 лютого. Ці повідомлення є знімком доленосного дня для України та Європи – у них відображено страх, любов і підтримку.
"Мене надихають гумор, чесність, хоробрість і повідомлення "Як справи" і "Я люблю тебе", які були надіслані того дня", – сказала Ірина Єрошко.
Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 550 окупантів
ЗСУ за минулу добу знищили ще 550 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 149240 (+550) осіб,
танків ‒ 3388 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од,
артилерійських систем – 2383 (+3) од,
РСЗВ – 478 (+3) од,
засобів ППО ‒ 247 (+0) од,
літаків – 300 (+0) од,
гелікоптерів – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),
крилатих ракет ‒ 873 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,
спеціальної техніки ‒ 230 (+0).
52 млн гривень за рік: яким був рік роботи волонтерського штабу «Ангар» у Луцьку
Два муніципальні центри волонтерської допомоги запрацювали в Луцьку з початком повномасштабної війни в Україні. Серед таких осередків на громадських засадах став штаб "Ангар", де 24 лютого 2022 року зібралися лучани з досвідом волонтерства ще з 2014-го.
Як розповіла керівниця благодійного фонду "Волонтерський штаб "Ангар" Юлія Яцун, через фонд луцького волонтерського штабу "Ангар" за рік роботи пройшло майже 52 мільйонів гривень.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 березня
Весна непомітно підкорює вулиці щебетом птахів та сонячним промінням, а Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка поспішає принести весну у душі своїх глядачів і глядачок!
У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться в театрі вже цього тижня.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Завтра, 1 березня, у Луцьку – зіркова комедійна імпровізація
У середу, 1 березня, у Луцьку в ресторані «Show Basilic», що на вулиці Словацького, 7 відбудеться комедійна імпровізація за участю професійних коміків та зірок багатьох телепроектів:
• Андрія Рибака;
• Олександра Степаненка;
• Фіми Константиновського.
Початок – о 19:00.
Організатори зауважують, що увесь прибуток від заходу буде переданий на потреби ЗСУ.
Щодо квитків пишіть у дірект або телефонуйте за номером: 095 602 15 95.
Іменем «кіборга», який загинув під час повномасштабної війни, назвали вулицю у Ковелі
Сьогодні, 28 лютого, на сесії міської ради депутати підтримали пропозицію топонімічної комісії перейменувати у Ковелі вулицю Мечникова - на вулицю Валерія Гонти, а провулок 40 років Перемоги - на провулок Героїв України.
Звільненій з полону прикордонниці з Луцька присвоїли офіцерське звання
Лейтенантські погони Людмилі Кравчук з Луцька, яка у жовтні повернулась з російського полону, вручив начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський.
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Наприклад, в останній день зими, 28 лютого, ми писали про таке:
Про книгу луцької фотографки написали в The New York Times
Книга фотографині і засновниці Центру візуальної освіти Ірини Єрошко мала назву "Good Morning, Russia invaded Ukraine".
Опубліковано деякі з мільйонів повідомлень, які українці написали друзям, родині та близьким, коли Росія вторглася рано вранці 24 лютого. Ці повідомлення є знімком доленосного дня для України та Європи – у них відображено страх, любов і підтримку.
"Мене надихають гумор, чесність, хоробрість і повідомлення "Як справи" і "Я люблю тебе", які були надіслані того дня", – сказала Ірина Єрошко.
Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 550 окупантів
ЗСУ за минулу добу знищили ще 550 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 149240 (+550) осіб,
танків ‒ 3388 (+3) од,
бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од,
артилерійських систем – 2383 (+3) од,
РСЗВ – 478 (+3) од,
засобів ППО ‒ 247 (+0) од,
літаків – 300 (+0) од,
гелікоптерів – 288 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),
крилатих ракет ‒ 873 (+0),
кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,
спеціальної техніки ‒ 230 (+0).
52 млн гривень за рік: яким був рік роботи волонтерського штабу «Ангар» у Луцьку
Два муніципальні центри волонтерської допомоги запрацювали в Луцьку з початком повномасштабної війни в Україні. Серед таких осередків на громадських засадах став штаб "Ангар", де 24 лютого 2022 року зібралися лучани з досвідом волонтерства ще з 2014-го.
Як розповіла керівниця благодійного фонду "Волонтерський штаб "Ангар" Юлія Яцун, через фонд луцького волонтерського штабу "Ангар" за рік роботи пройшло майже 52 мільйонів гривень.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Театральний анонс: що подивитися у Луцьку 3–5 березня
Весна непомітно підкорює вулиці щебетом птахів та сонячним промінням, а Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка поспішає принести весну у душі своїх глядачів і глядачок!
У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться в театрі вже цього тижня.
Аби дізнатися більше, натисніть на заголовок
Завтра, 1 березня, у Луцьку – зіркова комедійна імпровізація
У середу, 1 березня, у Луцьку в ресторані «Show Basilic», що на вулиці Словацького, 7 відбудеться комедійна імпровізація за участю професійних коміків та зірок багатьох телепроектів:
• Андрія Рибака;
• Олександра Степаненка;
• Фіми Константиновського.
Початок – о 19:00.
Організатори зауважують, що увесь прибуток від заходу буде переданий на потреби ЗСУ.
Щодо квитків пишіть у дірект або телефонуйте за номером: 095 602 15 95.
Іменем «кіборга», який загинув під час повномасштабної війни, назвали вулицю у Ковелі
Сьогодні, 28 лютого, на сесії міської ради депутати підтримали пропозицію топонімічної комісії перейменувати у Ковелі вулицю Мечникова - на вулицю Валерія Гонти, а провулок 40 років Перемоги - на провулок Героїв України.
Звільненій з полону прикордонниці з Луцька присвоїли офіцерське звання
Лейтенантські погони Людмилі Кравчук з Луцька, яка у жовтні повернулась з російського полону, вручив начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський.
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