Добрі новини від ВолиньPost за 28 лютого

Погодьтеся, коли надворі сонячно, – таки легше. І хоч погода нам не підвладна, тепла нашим читачам і читачкам щодня додають добрі новини! Про них і нагадуємо у традиційній рубриці.Наприклад, в останній день зими,, ми писали про таке:Книга фотографині і засновниці Центру візуальної освітимала назву "Good Morning, Russia invaded Ukraine".Опубліковано деякі з мільйонів повідомлень, які українці написали друзям, родині та близьким, коли Росія вторглася рано вранці 24 лютого. Ці повідомлення є знімком доленосного дня для України та Європи – у них відображено страх, любов і підтримку."Мене надихають гумор, чесність, хоробрість і повідомлення "Як справи" і "Я люблю тебе", які були надіслані того дня", – сказала Ірина Єрошко.ЗСУ за минулу добу знищили ще 550 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.02.23 орієнтовно склали:особового складу ‒ близько 149240 (+550) осіб,танків ‒ 3388 (+3) од,бойових броньованих машин ‒ 6630 (+9) од,артилерійських систем – 2383 (+3) од,РСЗВ – 478 (+3) од,засобів ППО ‒ 247 (+0) од,літаків – 300 (+0) од,гелікоптерів – 288 (+0) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2051 (+3),крилатих ракет ‒ 873 (+0),кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 5252 (+4) од,спеціальної техніки ‒ 230 (+0).Два муніципальні центри волонтерської допомоги запрацювали в Луцьку з початком повномасштабної війни в Україні. Серед таких осередків на громадських засадах став штаб "Ангар", де 24 лютого 2022 року зібралися лучани з досвідом волонтерства ще з 2014-го.Як розповіла керівниця благодійного фонду "Волонтерський штаб "Ангар", через фонд луцького волонтерського штабу "Ангар" за рік роботи пройшло майже 52 мільйонів гривень.Весна непомітно підкорює вулиці щебетом птахів та сонячним промінням, а Волинський академічний обласний український музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка поспішає принести весну у душі своїх глядачів і глядачок!У рубриці «Театральний анонс» традиційно розповідаємо про заходи, які відбудуться в театрі вже цього тижня.У середу, 1 березня, у Луцьку в ресторані «Show Basilic», що на вулиці Словацького, 7 відбудеться комедійна імпровізація за участю професійних коміків та зірок багатьох телепроектів:• Андрія Рибака;• Олександра Степаненка;• Фіми Константиновського.Початок –Організатори зауважують, що увесь прибуток від заходу буде переданий на потреби ЗСУ.Щодо квитків пишіть уабо телефонуйте за номером:Сьогодні, 28 лютого, на сесії міської ради депутати підтримали пропозицію топонімічної комісії перейменувати у Ковелі вулицю Мечникова - на вулицю Валерія Гонти, а провулок 40 років Перемоги - на провулок Героїв України.Лейтенантські погони Людмилі Кравчук з Луцька, яка у жовтні повернулась з російського полону, вручив начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський.