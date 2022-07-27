Іменем «кіборга», який загинув під час повномасштабної війни, назвали вулицю у Ковелі
Сьогодні, 16:53
Сьогодні, 28 лютого, на сесії міської ради депутати підтримали пропозицію топонімічної комісії перейменувати у Ковелі вулицю Мечникова - на вулицю Валерія Гонти, а провулок 40 років Перемоги - на провулок Героїв України.
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Перед цим упродовж 45 днів громада мала можливість голосувати за ці пропозиції.
Валерій Гонта – волинський «кіборг», який загинув під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Воїн народився 27 липня 1981 року у місті Ковелі. Навчався в школі №13. Закінчив Ковельський машинобудівний технікум. Вперше пішов на фронт улітку 2014-го в складі Добровольчого українського корпусу. Тоді брав участь у боях за селище Піски, потім боронив Донецький аеропорт. 24 лютого, маючи другу групу інвалідності, знову став на захист України. Воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Головний сержант 2 розвідувального взводу розвідувальної роти в/ч А1008. Валерій Гонта загинув 21 травня 2022 року біля селища Нагірне Донецької області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Війна забрала життя волинського «кіборга» Валерія Гонти: спогади дружини. ФОТО. ВІДЕО
За мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Гонті Валерію Олександровичу присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ковеля» (посмертно).
Ігор Чайка додав, що станом на лютий 2023 року в Ковельській громаді перейменовано 46 вулиць та 5 провулків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Ковельський міський голова Ігор Чайка.
Перед цим упродовж 45 днів громада мала можливість голосувати за ці пропозиції.
Валерій Гонта – волинський «кіборг», який загинув під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Воїн народився 27 липня 1981 року у місті Ковелі. Навчався в школі №13. Закінчив Ковельський машинобудівний технікум. Вперше пішов на фронт улітку 2014-го в складі Добровольчого українського корпусу. Тоді брав участь у боях за селище Піски, потім боронив Донецький аеропорт. 24 лютого, маючи другу групу інвалідності, знову став на захист України. Воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Головний сержант 2 розвідувального взводу розвідувальної роти в/ч А1008. Валерій Гонта загинув 21 травня 2022 року біля селища Нагірне Донецької області.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Війна забрала життя волинського «кіборга» Валерія Гонти: спогади дружини. ФОТО. ВІДЕО
За мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Гонті Валерію Олександровичу присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ковеля» (посмертно).
Ігор Чайка додав, що станом на лютий 2023 року в Ковельській громаді перейменовано 46 вулиць та 5 провулків.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Шевчик
Сьогодні, 17:23
Іменем «кіборга», який загинув під час повномасштабної війни, назвали вулицю у Ковелі
Сьогодні, 16:53
Завтра, 1 березня, у Луцьку – зіркова комедійна імпровізація*
Сьогодні, 16:32
Матеріальна шкода на пів мільйона: посадовицю міськради на Волині підозрюють у службовій недбалості
Сьогодні, 16:05
Медіа