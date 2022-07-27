Іменем «кіборга», який загинув під час повномасштабної війни, назвали вулицю у Ковелі

Сьогодні, 28 лютого, на сесії міської ради депутати підтримали пропозицію топонімічної комісії перейменувати у Ковелі вулицю Мечникова - на вулицю, а провулок 40 років Перемоги - на провулок Героїв України.Про це повідомив Ковельський міський головаПеред цим упродовж 45 днів громада мала можливість голосувати за ці пропозиції.Валерій Гонта – волинський «кіборг», який загинув під час повномасштабного вторгнення росії в Україну.Воїн народився 27 липня 1981 року у місті Ковелі. Навчався в школі №13. Закінчив Ковельський машинобудівний технікум. Вперше пішов на фронт улітку 2014-го в складі Добровольчого українського корпусу. Тоді брав участь у боях за селище Піски, потім боронив Донецький аеропорт. 24 лютого, маючи другу групу інвалідності, знову став на захист України. Воював у складі 14-ї окремої механізованої бригади. Головний сержант 2 розвідувального взводу розвідувальної роти в/ч А1008. Валерій ГонтаДонецької області.За мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові Гонті Валерію Олександровичу присвоїли звання «Почесний громадянин міста Ковеля» (посмертно).Ігор Чайка додав, що станом на лютий 2023 року в Ковельській громаді перейменовано 46 вулиць та 5 провулків.