На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Шевчик

На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Шевчик
У бою з російськими окупантами загинув воїн із села Бузаки Камінь-Каширської громади Шевчик Анатолій Васильович, 1980 року народження.

Про це повідомили у громаді.

Життя Героя обірвалося в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту незалежності України в Харківській області, 25 лютого 2023 року.

"Вічна і світла пам'ять Захиснику, який мужньо боронив рубежі держави, безстрашно воював за мирне життя для українського народу. Низький уклін тобі, Герою!" - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що деталі зустрічі бійця на рідний Батьківщині повідомлять згодом.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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