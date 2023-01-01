На Харківщині загинув Герой з Волині Анатолій Шевчик

Шевчик Анатолій Васильович, 1980 року народження.



Про це



Життя Героя обірвалося в результаті артилерійського обстрілу під час виконання бойового завдання із захисту незалежності України в Харківській області, 25 лютого 2023 року.



"Вічна і світла пам'ять Захиснику, який мужньо боронив рубежі держави, безстрашно воював за мирне життя для українського народу. Низький уклін тобі, Герою!" - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що деталі зустрічі бійця на рідний Батьківщині повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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