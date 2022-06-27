Агресивна підліткова субкультура «Редан»: за два дні до поліції потрапили понад 700 людей

Агресивна підліткова субкультура «Редан»: за два дні до поліції потрапили понад 700 людей
Поліція заблокувала 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні через новий молодіжний рух.

Про це повідомляють на сайті Нацполіції.

Поліцейські переконані, що штучне поширення такої субкультури – це спроба російських пропагандистів провести чергову інформаційно-психологічну операцію та втягнути підлітків у протиправну діяльність. Тож оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування, адміністраторів цих інформаційних каналів та організаторів масових заходів.

Провокування конфліктів і масових бійок між підлітками – таку мету ставлять перед собою організатори зібрань молоді, утім поліцейські завадили реалізувати ці злочинні задуми.

Загалом протягом двох днів у різних регіонах держави відбулося близько 30 зібрань молоді. Правоохоронці оперативно відреагували і не допустили конфліктних ситуацій між підлітками.

За словами начальника управління ювенальної превенції Національної поліції України Василя Богдана, до управлінь та відділів поліції запросили понад 700 осіб. Більшість із них – це неповнолітні. Тож ювенальні поліцейські проводять профілактичні заходи із підлітками та їхніми батьками. При цьому роз’яснюють, що за такі дії передбачено як адміністративну (для батьків неповнолітніх), так і кримінальну відповідальність, яка наступає із 14-ти років.

За його словами, поліцейські уже заблокували 18 каналів та груп, які були створені для «розкручування» цього молодіжного руху та дестабілізації ситуації всередині країни. Оперативні служби разом із Кіберполіцією встановлюють джерела фінансування та адміністраторів цих інформаційних каналів.

«Аби не дати ворогу успішно провести свою ІПСО і застерегти дітей від необдуманих вчинків, ми спілкуємося із адміністраціями та педагогічними колективами навчальних закладів, але головне: ми звертаємося до батьків і закликаємо їх бути друзями своїх дітей, проводити з ними більше часу, підтримувати їх, цікавитися, з ким вони спілкуються і як проводять дозвілля, - зазначив Василь Богдан.


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Теги: «Редан», субкультура, підлітки
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