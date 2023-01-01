У Білорусі почалися навчання територіальної оборони

У Білорусі почалися навчання територіальної оборони
У Білорусі почалися навчання органів управління територіальної оборони, які триватимуть до 3 березня.

Про це повідомили у Міністерстві оборони країни.

Протягом чотирьох днів в усіх адміністративних районах будуть проведені теоретичні та практичні заняття з посадовими особами виконавчих комітетів і військових комісаріатів, адміністрації пунктів прийому мобілізаційних ресурсів, пройдуть перевірки наявності та умов зберігання наявних запасів матеріальних засобів.

Під час навчань особливу увагу мають приділити підготовці військовозобов’язаних, яким під час одноденного навчання розкажуть про основи і порядок дій під час формування територіальних військ.

Навчання відбуваються відповідно до плану підготовки збройних сил на 2023 рік, зазначили у Міноборони Білорусі.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну керівництво Білорусі підтримало агресію Росії проти України та дозволило РФ використовувати військову інфраструктуру і повітряний простір для вторгнення й обстрілів мирних міст в Україні.

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Теги: Росія, Україна, війна, Білорусь
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