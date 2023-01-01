На війні з Росією помер захисник з Волині Олександр Сосницький

Олександр Сосницький, 1974 року народження.



Про це повідомляють в Олицькій селищній раді.



"Помер військовослужбовець, житель села Дідичі, старший стрілець механізованого взводу, сержант Олександр Анатолійович Сосницький, 1974 р. н. Захисник України, який боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини", - йдеться у повідомленні.



Смерть воїна настала 26 лютого 2023 року під час проходження ним військової служби в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області.



Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні помер Герой з Волині сержант, 1974 року народження.Про це повідомляють в Олицькій селищній раді."Помер військовослужбовець, житель села Дідичі, старший стрілець механізованого взводу, сержант, 1974 р. н. Захисник України, який боронив рідну землю від російських окупантів, боровся за свободу та незалежність Батьківщини", - йдеться у повідомленні.Смерть воїна настала 26 лютого 2023 року під час проходження ним військової служби в районі населеного пункту Куп'янськ Харківської області.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким померлого воїна.

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