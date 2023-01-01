На Волині рідним загиблого Героя вручили посмертний орден «За мужність»
Сьогодні, 22:13
У вівторок, 28 лютого, на Камінь-Каширщині вручили державну нагороду орден «За мужність» ІІІ ступеня рідним загиблого Героя Валентина Ковзоловича.
Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширської РВА.
Уродженець села Велика Глуша Валентин Ковзолович загнув під час виконання бойового завдання 5 червня 2022 року. Воїн, як і його побратими з небесного легіону, до останнього захищав Україну від російської навали.
21 липня 2022-го Указом Президента України краянин посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Сьогодні, 28 лютого 2023 року, начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук, міський голова Віктор Пась, військовий комісар Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Сергій Гладун і депутати обласної ради від району вручили цю державну відзнаку рідним загиблого.
– Ця нагорода – символ того, що жертовний подвиг нашого земляка назавжди вписаний в історичний літопис України. Герої не вмирають, поки ми їх пам’ятаємо! – зазначила начальниця РВА Ольга Ващук.
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Про це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширської РВА.
Уродженець села Велика Глуша Валентин Ковзолович загнув під час виконання бойового завдання 5 червня 2022 року. Воїн, як і його побратими з небесного легіону, до останнього захищав Україну від російської навали.
21 липня 2022-го Указом Президента України краянин посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.
Сьогодні, 28 лютого 2023 року, начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук, міський голова Віктор Пась, військовий комісар Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Сергій Гладун і депутати обласної ради від району вручили цю державну відзнаку рідним загиблого.
– Ця нагорода – символ того, що жертовний подвиг нашого земляка назавжди вписаний в історичний літопис України. Герої не вмирають, поки ми їх пам’ятаємо! – зазначила начальниця РВА Ольга Ващук.
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