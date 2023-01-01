На Волині рідним загиблого Героя вручили посмертний орден «За мужність»

Валентина Ковзоловича.



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Уродженець села Велика Глуша Валентин Ковзолович загнув під час виконання бойового завдання 5 червня 2022 року. Воїн, як і його побратими з небесного легіону, до останнього захищав Україну від російської навали.



21 липня 2022-го Указом Президента України краянин посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.



Сьогодні, 28 лютого 2023 року, начальниця районної військової адміністрації Ольга Ващук, міський голова Віктор Пась, військовий комісар Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Сергій Гладун і депутати обласної ради від району вручили цю державну відзнаку рідним загиблого.



– Ця нагорода – символ того, що жертовний подвиг нашого земляка назавжди вписаний в історичний літопис України. Герої не вмирають, поки ми їх пам’ятаємо! – зазначила начальниця РВА Ольга Ващук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У вівторок, 28 лютого, на Камінь-Каширщині вручили державну нагороду орден «За мужність» ІІІ ступеня рідним загиблого ГерояПро це повідомили у пресслужбі Камінь-Каширської РВА.Уродженець села Велика Глуша Валентин Ковзолович загнув під час виконання бойового завдання 5 червня 2022 року. Воїн, як і його побратими з небесного легіону, до останнього захищав Україну від російської навали.21 липня 2022-го Указом Президента України краянин посмертно нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ступеня.Сьогодні, 28 лютого 2023 року, начальниця районної військової адміністрації, міський голова, військовий комісар Камінь-Каширського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримкиі депутати обласної ради від району вручили цю державну відзнаку рідним загиблого.– Ця нагорода – символ того, що жертовний подвиг нашого земляка назавжди вписаний в історичний літопис України. Герої не вмирають, поки ми їх пам’ятаємо! – зазначила начальниця РВА Ольга Ващук.

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