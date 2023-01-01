У місті на Волині відновили нічне освітлення

У місті Володимир відновили роботу нічного освітлення населеного пункту у нічний час доби.Про це повідомив Володимирський міський головаПочинаючи з 28 лютого світло на вулицях Володимирської громади не вимикатимуть цілу ніч."Таку можливість ми отримали завдяки тому, що уже два тижні «Укренерго» не встановлює ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області", - повідомив міський голова.Дотепер вуличне освітлення працювало з 18:20 і виключалося о 21:30. Нині ж освітлення в громаді автоматично вмикатиметься тоді, коли темнітиме на вулицях (умовно о 17.30) і вимикатиметься, коли на дворі буде світати (умовно 6:30).Включення та виключення вуличного освітлення з часом змінюватиметься в залежності від зміни тривалості світлового дня.