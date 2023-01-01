У місті на Волині відновили нічне освітлення
Сьогодні, 22:57
У місті Володимир відновили роботу нічного освітлення населеного пункту у нічний час доби.
Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Починаючи з 28 лютого світло на вулицях Володимирської громади не вимикатимуть цілу ніч.
"Таку можливість ми отримали завдяки тому, що уже два тижні «Укренерго» не встановлює ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області", - повідомив міський голова.
Дотепер вуличне освітлення працювало з 18:20 і виключалося о 21:30. Нині ж освітлення в громаді автоматично вмикатиметься тоді, коли темнітиме на вулицях (умовно о 17.30) і вимикатиметься, коли на дворі буде світати (умовно 6:30).
Включення та виключення вуличного освітлення з часом змінюватиметься в залежності від зміни тривалості світлового дня.
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Про це повідомив Володимирський міський голова Ігор Пальонка.
Починаючи з 28 лютого світло на вулицях Володимирської громади не вимикатимуть цілу ніч.
"Таку можливість ми отримали завдяки тому, що уже два тижні «Укренерго» не встановлює ліміт споживання електричної енергії на території Волинської області", - повідомив міський голова.
Дотепер вуличне освітлення працювало з 18:20 і виключалося о 21:30. Нині ж освітлення в громаді автоматично вмикатиметься тоді, коли темнітиме на вулицях (умовно о 17.30) і вимикатиметься, коли на дворі буде світати (умовно 6:30).
Включення та виключення вуличного освітлення з часом змінюватиметься в залежності від зміни тривалості світлового дня.
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