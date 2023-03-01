Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 березня
Сьогодні, 20:00
Завтра, 1 березня, на Волині очікують хмарну погоду з проясненнями.
Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На Волині прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Уночі – 2-7° морозу, вдень – 0-5° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачають.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до +3°.
Народний прогноз погоди: 1 березня відзначається день пам'яті 12 мучеників: Памфіла, Валента та ін. У минулі часи помітили: якщо з перших днів весна «розгульна, не сором'язлива – обдурить, вірить нічого». Погоду у цей день передбачали грім і вітер. Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, при східному вітрі – весна буде сухою, при західному – мокрою, а при південному – теплою.
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Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.
На Волині прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Уночі – 2-7° морозу, вдень – 0-5° тепла.
За даними Sinoptik, у Луцьку, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачають.
Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до +3°.
Народний прогноз погоди: 1 березня відзначається день пам'яті 12 мучеників: Памфіла, Валента та ін. У минулі часи помітили: якщо з перших днів весна «розгульна, не сором'язлива – обдурить, вірить нічого». Погоду у цей день передбачали грім і вітер. Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, при східному вітрі – весна буде сухою, при західному – мокрою, а при південному – теплою.
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