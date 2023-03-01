Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 1 березня





Про це повідомляють у



На Волині прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Уночі – 2-7° морозу, вдень – 0-5° тепла.



За даними



Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до +3°.



Народний прогноз погоди: 1 березня відзначається день пам'яті 12 мучеників: Памфіла, Валента та ін. У минулі часи помітили: якщо з перших днів весна «розгульна, не сором'язлива – обдурить, вірить нічого». Погоду у цей день передбачали грім і вітер. Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, при східному вітрі – весна буде сухою, при західному – мокрою, а при південному – теплою.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 1 березня, на Волині очікують хмарну погоду з проясненнями.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології На Волині прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Уночі – 2-7° морозу, вдень – 0-5° тепла.За даними Sinoptik , у Луцьку, починаючи з самого ранку й до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарами. Опадів не передбачають.Температура повітря в обласному центрі коливатиметься від -4° до +3°.1 березня відзначається день пам'яті 12 мучеників: Памфіла, Валента та ін. У минулі часи помітили: якщо з перших днів весна «розгульна, не сором'язлива – обдурить, вірить нічого». Погоду у цей день передбачали грім і вітер. Якщо 1 березня при північному вітрі прогримить грім, то весна буде холодною, при східному вітрі – весна буде сухою, при західному – мокрою, а при південному – теплою.

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