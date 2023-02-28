У ВР пропонують зробити 8 травня вихідним, а 8 березня – днем захисту прав жінок

У ВР пропонують зробити 8 травня вихідним, а 8 березня – днем захисту прав жінок
Група народних депутатів пропонує зробити 8 травня вихідним днем замість 9 травня, а 8 березня назвати Міжнародним днем захисту прав жінок.

Відповідний законопроєкт 28 лютого зареєстрували у Верховній Раді, пише "Українська правда".

Законопроєктом пропонують внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових днів 8 березня та 9 травня.

Свято 8 березня щорічно відзначається у світі як день боротьби за права жінок. Організація Об'єднаних Націй з 1975 року відзначає цей день як Міжнародний жіночий день, а з 1975 року – також як Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.

"В Україні, з одного боку, 8 березня відзначається жіночими маршами та заходами, присвяченими правам жінок і рівності, однак, з іншого, – за застарілою радянською традицією певна частина суспільства цей день сприймається як "свято весни та краси". На нашу думку, таке сприйняття є стереотипним і нівелює суспільну та політичну природу цього свята", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, нардепи пропонують зробити святковим днем 8 травня – День пам’яті та примирення.

Водночас традиційні заходи 9 травня, згідно із законопроектом, відбуватимуться в робочий день.

Співавторами законопроєкту виступили понад десяток народних депутатів.

Нагадаємо, у "Дії" запустили опитування, де українці можуть вирішити, чи залишати Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним.


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