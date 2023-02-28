У ВР пропонують зробити 8 травня вихідним, а 8 березня – днем захисту прав жінок





Відповідний законопроєкт 28 лютого зареєстрували у Верховній Раді, пише "



Законопроєктом пропонують внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових днів 8 березня та 9 травня.



Свято 8 березня щорічно відзначається у світі як день боротьби за права жінок. Організація Об'єднаних Націй з 1975 року відзначає цей день як Міжнародний жіночий день, а з 1975 року – також як Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир.



"В Україні, з одного боку, 8 березня відзначається жіночими маршами та заходами, присвяченими правам жінок і рівності, однак, з іншого, – за застарілою радянською традицією певна частина суспільства цей день сприймається як "свято весни та краси". На нашу думку, таке сприйняття є стереотипним і нівелює суспільну та політичну природу цього свята", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.



Замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, нардепи пропонують зробити святковим днем 8 травня – День пам’яті та примирення.



Водночас традиційні заходи 9 травня, згідно із законопроектом, відбуватимуться в робочий день.



Співавторами законопроєкту виступили понад десяток народних депутатів.



Нагадаємо, у "Дії" запустили опитування, де українці можуть вирішити, чи залишати Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Група народних депутатів пропонує зробити 8 травня вихідним днем замість 9 травня, а 8 березня назвати Міжнародним днем захисту прав жінок.Відповідний законопроєкт 28 лютого зареєстрували у Верховній Раді, пише " Українська правда ".Законопроєктом пропонують внести зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо святкових днів 8 березня та 9 травня.Свято 8 березня щорічно відзначається у світі як день боротьби за права жінок. Організація Об'єднаних Націй з 1975 року відзначає цей день як Міжнародний жіночий день, а з 1975 року – також як Міжнародний день боротьби за права жінок і міжнародний мир."В Україні, з одного боку, 8 березня відзначається жіночими маршами та заходами, присвяченими правам жінок і рівності, однак, з іншого, – за застарілою радянською традицією певна частина суспільства цей день сприймається як "свято весни та краси". На нашу думку, таке сприйняття є стереотипним і нівелює суспільну та політичну природу цього свята", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.Замість Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 9 травня, нардепи пропонують зробити святковим днем 8 травня – День пам’яті та примирення.Водночас традиційні заходи 9 травня, згідно із законопроектом, відбуватимуться в робочий день.Співавторами законопроєкту виступили понад десяток народних депутатів.Нагадаємо, у, де українці можуть вирішити, чи залишати Міжнародний жіночий день 8 березня вихідним.

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