Звільненій з полону прикордонниці з Луцька присвоїли офіцерське звання

Звільненій з полону прикордонниці з Луцька присвоїли офіцерське звання
Лейтенантські погони Людмилі Кравчук з Луцька, яка у жовтні повернулась з російського полону, вручив начальник Волинського прикордонного загону Сергій Лозінський.

Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Відповідний наказ 16 лютого підписав Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко.

«Погони, які сьогодні Вам вручаємо, – заслужені. Опинившись у пеклі війни, Ви не зрадили військовій присязі, рятували життя побратимів. Проявили мужність та хоробрість під час оборони Маріуполя, незламність під час полону. Саме ці якості повинен мати справжній офіцер. Ваша історія – приклад сумлінного виконання військового обов'язку та обітниці ніколи не зрадити українському народу» - підкреслив Сергій Лозінський.
Звільненій з полону прикордонниці з Луцька присвоїли офіцерське звання

Нагадаємо, що понад пів року прикордонниця перебувала у російському полоні. На рідну землю повернулася торік у жовтні.
Звільненій з полону прикордонниці з Луцька присвоїли офіцерське звання


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Теги: Луцьк, прикордонниця, офіцерське звання
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