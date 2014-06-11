Завтра, 1 березня, у Луцьку – зіркова комедійна імпровізація*

Завтра, 1 березня, у Луцьку – зіркова комедійна імпровізація*
У середу, 1 березня, у Луцьку в ресторані «Show Basilic», що на вулиці Словацького, 7 відбудеться комедійна імпровізація за участю професійних коміків та зірок багатьох телепроектів:

Андрія Рибака;
Олександра Степаненка;
Фіми Константиновського.

Початок – о 19:00.

Імповізація – це комедійний жанр, в якому немає сценарію і кожен гість може стати частиною шоу.

Організатори зауважують, що увесь прибуток від заходу буде переданий на потреби ЗСУ.

Щодо квитків пишіть у дірект або телефонуйте за номером: 095 602 15 95.

Завтра, 1 березня, у Луцьку – зіркова комедійна імпровізація*

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Теги: Імпровізація, «Show Basilic»
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