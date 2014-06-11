Завтра, 1 березня, у Луцьку – зіркова комедійна імпровізація*
Сьогодні, 16:32
У середу, 1 березня, у Луцьку в ресторані «Show Basilic», що на вулиці Словацького, 7 відбудеться комедійна імпровізація за участю професійних коміків та зірок багатьох телепроектів:
• Андрія Рибака;
• Олександра Степаненка;
• Фіми Константиновського.
Початок – о 19:00.
Імповізація – це комедійний жанр, в якому немає сценарію і кожен гість може стати частиною шоу.
Організатори зауважують, що увесь прибуток від заходу буде переданий на потреби ЗСУ.
Щодо квитків пишіть у дірект або телефонуйте за номером: 095 602 15 95.
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• Андрія Рибака;
• Олександра Степаненка;
• Фіми Константиновського.
Початок – о 19:00.
Імповізація – це комедійний жанр, в якому немає сценарію і кожен гість може стати частиною шоу.
Організатори зауважують, що увесь прибуток від заходу буде переданий на потреби ЗСУ.
Щодо квитків пишіть у дірект або телефонуйте за номером: 095 602 15 95.
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