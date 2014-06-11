Завтра, 1 березня, у Луцьку – зіркова комедійна імпровізація*

У середу, 1 березня, у Луцьку в ресторані «Show Basilic», що на вулиці Словацького, 7 відбудеться комедійна імпровізація за участю професійних коміків та зірок багатьох телепроектів:Початок –Імповізація – це комедійний жанр, в якому немає сценарію і кожен гість може стати частиною шоу.Організатори зауважують, що увесь прибуток від заходу буде переданий на потреби ЗСУ.Щодо квитків пишіть уабо телефонуйте за номером: