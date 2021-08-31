У селі на Волині застрелився 38-річний чоловік





Про це



25 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Мельники в гаражі за місцем проживання покінчив з життям 38-річний місцевий мешканець.



Тіло скерували на судово-медичну експертизу, рушницю вилучили.



Відомості зареєстровано за ст. 115 з приміткою «самогубство» КК України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Чоловік із села Мельники застрелився з рушниці.Про це Район.Шацьк повідомили у поліції.25 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Мельники в гаражі за місцем проживання покінчив з життям 38-річний місцевий мешканець.Тіло скерували на судово-медичну експертизу, рушницю вилучили.Відомості зареєстровано за ст. 115 з приміткою «самогубство» КК України.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію