У селі на Волині застрелився 38-річний чоловік

У селі на Волині застрелився 38-річний чоловік
Чоловік із села Мельники застрелився з рушниці.

Про це Район.Шацьк повідомили у поліції.

25 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Мельники в гаражі за місцем проживання покінчив з життям 38-річний місцевий мешканець.

Тіло скерували на судово-медичну експертизу, рушницю вилучили.

Відомості зареєстровано за ст. 115 з приміткою «самогубство» КК України.

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Теги: Самогубство, Шацька громада, рушниця, смерть
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