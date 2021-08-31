У селі на Волині застрелився 38-річний чоловік
Сьогодні, 15:51
Чоловік із села Мельники застрелився з рушниці.
Про це Район.Шацьк повідомили у поліції.
25 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Мельники в гаражі за місцем проживання покінчив з життям 38-річний місцевий мешканець.
Тіло скерували на судово-медичну експертизу, рушницю вилучили.
Відомості зареєстровано за ст. 115 з приміткою «самогубство» КК України.
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Про це Район.Шацьк повідомили у поліції.
25 лютого до поліції надійшло повідомлення про те, що у селі Мельники в гаражі за місцем проживання покінчив з життям 38-річний місцевий мешканець.
Тіло скерували на судово-медичну експертизу, рушницю вилучили.
Відомості зареєстровано за ст. 115 з приміткою «самогубство» КК України.
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