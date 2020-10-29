Скільки заробляють ректори найбільших вишів Волині





Центр журналістських розслідувань



Відзначимо, що із заробітних плат працівників вишів вираховується податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та 1,5% військового збору. Зазначені нижче нарахування вказані без таких податкових відрахувань, але з урахуванням доплат за вчене звання, надбавок за складність роботи, матеріальної допомоги та премій.



Отож, на оплату праці ректорату найбільшого університету області – Волинського національного університету імені Лесі Українки – у 2022 році пішло 4 мільйони 203 тисячі гривень. На оплату роботи ректорату Луцького національного технічного університету – щонайменше 1 мільйон 352 тисячі гривень. Щоправда, у ВНУ працювало минулоріч 5 проректорів та 1 помічниця ректора, а в ЛНТУ – 2 проректори та 1 помічниця.



Очільник Волинського національного університету Анатолій Цьось, якого обрали ректором у 2020 році, торік в середньому отримував 58 тисяч гривень щомісяця, а загалом за рік з усіма надбавкам, преміями та доплатами йому нарахували майже 700 тисяч гривень.



Очільниця Луцького національного технічного університету Ірина Вахович, яка на цій посаді також з 2020 року, щомісяця в середньому отримувала щонайменше 37 тисяч гривень, а впродовж минулого року їй нарахували 447 тисяч гривень заробітної плати.



У Волинському національному університеті найвищу зарплату з-поміж усіх проректорів отримує Юрій Громик – 56 тисяч гривень на місяць, а у Луцькому національному університеті – перша проректорка Надія Ковальчук – 32 тисячі гривень. За 2022 рік їй нарахували близько 393 тисяч гривень, а Юрію Громику – 678 тисяч гривень.



На другому місці за розміром заробітної плати серед проректорів ВНУ – Лариса Засєкіна, хоч вона пропрацювала до серпня 2022 року. Минулого року в середньому щомісяця їй нараховували близько 69 тисяч гривень, а за період з січня до серпня – 553 тисячі гривень. Серед проректорів ЛНТУ на другому місці – проректорка Олена Лютак. Її середньомісячна заробітна плата торік була 27 тисяч гривень, а за рік роботи їй нарахували 330 тисяч гривень.



Проректори Волинського національного університету Наталія Благовірна, Вадим Ульянов, Анатолій Федонюк, який пропрацював до серпня 2022 року, Людмила Єлісєєва, яка почала працювати у вересні 2022 року, та Ігор Чуліпа, який зайняв посаду проректора лише у вересні, минулого року отримували щомісяця від 54 до 45 тисяч гривень. Наталія Благовірна торік отримувала 49 тисяч гривень на місяць, Вадим Ульянов – 46 тисяч, Анатолій Федонюк – 50 тисяч гривень, Людмила Єлісєєва – 54 тисяч гривень, а Ігор Чуліпа – 49 тисяч гривень на місяць.



Помічниця ректора ВНУ Тетяна Роспопа отримувала минулого року щомісяця 25 тисяч гривень, а її колега з Луцького національного технічного університету Тетяна Яблончук – 15 тисяч гривень.



На заробітні плати ректорату обох закладів освіти минулоріч щомісячно йшло приблизно 463 тисячі гривень. З них 350 тисяч гривень – на зарплату керівництву Волинського національного університету, а 112 тисяч гривень – ректорату Луцького національного технічного університету.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На оплату праці керівництва двох найбільших університетів Волині у 2022 році пішло щонайменше 5,5 мільйона гривень. Йдеться про Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет.Центр журналістських розслідувань «Сила правди» проаналізував та порівняв заробітні плати очільників та працівників ректорату найбільших вишів Волині, інформацію про які виші надали у відповіді на запит.Відзначимо, що із заробітних плат працівників вишів вираховується податок на доходи фізичних осіб у розмірі 18% та 1,5% військового збору. Зазначені нижче нарахування вказані без таких податкових відрахувань, але з урахуванням доплат за вчене звання, надбавок за складність роботи, матеріальної допомоги та премій.Отож, на оплату праці ректорату найбільшого університету області – Волинського національного університету імені Лесі Українки – у 2022 році пішло 4 мільйони 203 тисячі гривень. На оплату роботи ректорату Луцького національного технічного університету – щонайменше 1 мільйон 352 тисячі гривень. Щоправда, у ВНУ працювало минулоріч 5 проректорів та 1 помічниця ректора, а в ЛНТУ – 2 проректори та 1 помічниця.Очільник Волинського національного університету, якого обрали ректором у 2020 році, торік в середньому отримував 58 тисяч гривень щомісяця, а загалом за рік з усіма надбавкам, преміями та доплатами йому нарахували майже 700 тисяч гривень.Очільниця Луцького національного технічного університету, яка на цій посаді також з 2020 року, щомісяця в середньому отримувала щонайменше 37 тисяч гривень, а впродовж минулого року їй нарахували 447 тисяч гривень заробітної плати.У Волинському національному університеті найвищу зарплату з-поміж усіх проректорів отримує– 56 тисяч гривень на місяць, а у Луцькому національному університеті – перша проректорка– 32 тисячі гривень. За 2022 рік їй нарахували близько 393 тисяч гривень, а Юрію Громику – 678 тисяч гривень.На другому місці за розміром заробітної плати серед проректорів ВНУ –, хоч вона пропрацювала до серпня 2022 року. Минулого року в середньому щомісяця їй нараховували близько 69 тисяч гривень, а за період з січня до серпня – 553 тисячі гривень. Серед проректорів ЛНТУ на другому місці – проректорка. Її середньомісячна заробітна плата торік була 27 тисяч гривень, а за рік роботи їй нарахували 330 тисяч гривень.Проректори Волинського національного університету, який пропрацював до серпня 2022 року,, яка почала працювати у вересні 2022 року, та, який зайняв посаду проректора лише у вересні, минулого року отримували щомісяця від 54 до 45 тисяч гривень. Наталія Благовірна торік отримувала 49 тисяч гривень на місяць, Вадим Ульянов – 46 тисяч, Анатолій Федонюк – 50 тисяч гривень, Людмила Єлісєєва – 54 тисяч гривень, а Ігор Чуліпа – 49 тисяч гривень на місяць.Помічниця ректора ВНУотримувала минулого року щомісяця 25 тисяч гривень, а її колега з Луцького національного технічного університету– 15 тисяч гривень.На заробітні плати ректорату обох закладів освіти минулоріч щомісячно йшло приблизно 463 тисячі гривень. З них 350 тисяч гривень – на зарплату керівництву Волинського національного університету, а 112 тисяч гривень – ректорату Луцького національного технічного університету.

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