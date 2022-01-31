Ухилявся від сплати аліментів: волинянин «отримав» 80 годин громадських робіт





Про це стало відомо із вироку Володимирського суду від 22 лютого, передає



Як йдеться у матеріалах справи, раніше 20 січня 2020 року суд зобов’язав сплачувати даного громадянина аліменти на утримання неповнолітньої доньки в розмірі 2 тисячі гривень щомісячно, починаючи з 11 листопада 2019 року і до досягнення дитиною повноліття.



У вказаний період часу, будучи працездатним, працював не офіційно та заробляв кошти на прожиття, внаслідок чого за вказаний період утворилася заборгованість по сплаті аліментів у розмірі 26 000 грн, що сукупно перевищує суму витрат за три місяці відповідних платежів. Внаслідок злісного ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання неповнолітньої дитини, батько заборгував аліменти на загальну суму 67 983,33 гривень.



Обвинувальний акт розглядали у спрощеному порядку, обвинувачений визнав свою провину. На засіданні присутній не був.



Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України та призначив йому покарання у виді 80 годин громадських робіт.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирі відбувся суд над чоловіком, який заборгував майже 68 тисяч гривень аліментів на утримання неповнолітньої дитини.Про це стало відомо із вироку Володимирського суду від 22 лютого, передає БУГ Як йдеться у матеріалах справи, раніше 20 січня 2020 року суд зобов’язав сплачувати даного громадянина аліменти на утримання неповнолітньої доньки в розмірі 2 тисячі гривень щомісячно, починаючи з 11 листопада 2019 року і до досягнення дитиною повноліття.У вказаний період часу, будучи працездатним, працював не офіційно та заробляв кошти на прожиття, внаслідок чого за вказаний період утворилася заборгованість по сплаті аліментів у розмірі 26 000 грн, що сукупно перевищує суму витрат за три місяці відповідних платежів. Внаслідок злісного ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання неповнолітньої дитини, батько заборгував аліменти на загальну суму 67 983,33 гривень.Обвинувальний акт розглядали у спрощеному порядку, обвинувачений визнав свою провину. На засіданні присутній не був.Суд визнав чоловіка винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України та призначив йому покарання у виді 80 годин громадських робіт.

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