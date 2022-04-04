На Волині за рік у виїзді з країни відмовили майже п'ятьом тисячам чоловіків

На Волині за рік у виїзді з країни відмовили майже п'ятьом тисячам чоловіків
Від початку повномасштабного вторгнення у пунктах пропуску на Волині відмовили у пропуску через Держкордон майже п’ятьом тисячам військовозобов’язаних.

Про це розповіла Суспільному речниця Волинського прикордонного загону Маргарита Вершиніна.

Також на кордоні із Польщею виявили майже 500 підроблених документів, які використовували для того, щоб виїхати за кордон.

"У разі виявлення підробок ми інформували співробітників поліції про виявлення ознак кримінальних правопорушень і, відповідно, уже правоохоронці займалися цими громадянами", – каже речниця.

Водночас на "зеленій" ділянці кордону, повз пункти пропуску, намагалися потрапити за кордон 23 чоловіки. Їх затримали.

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Теги: Волинь, кордон, прикордонники
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