Скільки разів лунала повітряна тривога на Волині за рік великої війни

Скільки разів лунала повітряна тривога на Волині за рік великої війни
Повітряна тривога у Волинській області впродовж першого року повномасштабного вторгнення Росії лунала 365 разів і сумарно тривала 15 діб.

Центр журналістських розслідувань «Сила правди» підрахував частоту і тривалість повітряних тривог, які пролунали в області впродовж року із початку повномасштабного вторгнення Росії.

За даними Telegram-каналу «Оповіщення Волинь», в якому інформують про повітряну тривогу в регіоні, з 25 лютого 2022 року до 24 лютого 2023 року волиняни мали спускатися в укриття 365 разів. В середньому – майже раз на добу. Однак, інтенсивність атак ворога ракетами, загрози з повітря, а відповідно і кількість повітряних тривог, впродовж року була нерівномірна. Наприклад, у перший місяць тривоги лунали в середньому майже тричі на добу, впродовж другого місяця – двічі на добу, далі інтенсивність поволі зменшувалася.

Сумарно в укриттях мешканці регіону мали провести понад 360 годин, що загалом становить 15 діб.

Найтриваліший період повітряної небезпеки припав на 10 жовтня – 5 годин та 18 хвилин. Тоді волинянам треба було провести в укритті пів дня – із 07:26 до 12:44 години. Саме тоді відбулася перша масована атака росіян на українські об’єкти критичної інфраструктури та енергетики.

Найкоротшою була тривога увечері 28-го червня – майже 3,5 хвилини. В середньому ж тривалість повідомлень про небезпеку становить одну годину.

Чверть тривожних повідомлень (91 із 365) пролунали в нічний час – між 22-ю годиною вечора та 7-ю ранку. З них 30 – до півночі, а 61 – після півночі.

Скільки разів лунала повітряна тривога на Волині за рік великої війни


Найдовша перерва між тривогами відбулася між 6-м та 14-м січня цього року. Тоді сирену не вмикали впродовж восьми діб. Найкоротший період між тривогами становив 2 хвилини та 15 секунд, а в середньому період між тривогами сягає майже 23 години, тоді як у перший місяць вторгнення становив до 7 годин.

Якщо подивитися на частоту тривог впродовж доби, то найчастіше агресор створює загрозу для заходу України вранці та увечері: між 8-ю і 11 годинами ранку та після 19-ї. Найрідше – між 24-ю та 3-ю годиною ночі.

Також статистика показує, що найчастіше загроза на Волині фіксується в понеділок, вівторок та середу. Тоді як у решту днів тижня таких випадків менше.

Скільки разів лунала повітряна тривога на Волині за рік великої війни


Якщо ж подивитися на кількість тривог помісячно впродовж року, то видно що з осені вона приблизно однакова: тривожні повідомлення лунають по 13-16 разів на місяць.

Скільки разів лунала повітряна тривога на Волині за рік великої війни

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Теги: Повітряна тривога, Волинь, інфографіка
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