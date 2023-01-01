Війна в Україні триватиме щонайменше до кінця 2023 року, – Служба безпеки Латвії





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Росія досі не змінила свої стратегічні цілі, у зв'язку з чим Кремль планує відновити новий наступ після перепочинку взимку. Водночас диктаторський режим розглядає можливість відновлення наступу на Київ, оскільки повна окупація Донбасу є мінімальною тактичною метою.



"Відновлення мирних переговорів наразі неможливе - Росія не готова покинути територію України, а Україна не готова до територіальних втрат. Сигнали, які надсилає Росія про готовність до відновлення переговорів, можна розцінювати як блеф. Росія буде головним бенефіціаром будь-якого перемир'я. Їй потрібен час, щоб перегрупуватися і підготуватися", - зазначається в документі.



Тим часом для перемоги України необхідна значно більша військова підтримка Заходу. Наразі сторонам не вистачає зброї й боєприпасів, у зв'язку з чим одним з найважливіших факторів, що вплине на подальший розвиток війні буде здатність якнайшвидше їх виробляти. Також на бойові дії впливатимуть здатність рекрутувати додаткових солдатів і фінансово-економічна ситуація в обох країнах.



"У 2023 році Україна продовжить звертатися до міжнародної спільноти з проханням не допустити настання втоми від війни. Росія продовжуватиме докладати зусиль для підриву західної підтримки України, намагаючись розколоти Захід і продовжуючи поширювати ядерні погрози", - йдеться в документі.



Ризик застосування Росією ядерної зброї є низьким, оскільки це може призвести до прямого втручання Заходу у війну. Також це відштовхне від Кремля дружні країни, такі як Китай або ж Індію.



Нагадаємо, що

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Бойові дії на території України триватимуть щонайменше протягом 2023 року. Обидві сторони скористаються можливістю для наступу, якщо вони виникнуть.Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані Служби безпеки Латвії.Росія досі не змінила свої стратегічні цілі, у зв'язку з чим Кремль планує відновити новий наступ після перепочинку взимку. Водночас диктаторський режим розглядає можливість відновлення наступу на Київ, оскільки повна окупація Донбасу є мінімальною тактичною метою."Відновлення мирних переговорів наразі неможливе - Росія не готова покинути територію України, а Україна не готова до територіальних втрат. Сигнали, які надсилає Росія про готовність до відновлення переговорів, можна розцінювати як блеф. Росія буде головним бенефіціаром будь-якого перемир'я. Їй потрібен час, щоб перегрупуватися і підготуватися", - зазначається в документі.Тим часом для перемоги України необхідна значно більша військова підтримка Заходу. Наразі сторонам не вистачає зброї й боєприпасів, у зв'язку з чим одним з найважливіших факторів, що вплине на подальший розвиток війні буде здатність якнайшвидше їх виробляти. Також на бойові дії впливатимуть здатність рекрутувати додаткових солдатів і фінансово-економічна ситуація в обох країнах."У 2023 році Україна продовжить звертатися до міжнародної спільноти з проханням не допустити настання втоми від війни. Росія продовжуватиме докладати зусиль для підриву західної підтримки України, намагаючись розколоти Захід і продовжуючи поширювати ядерні погрози", - йдеться в документі.Ризик застосування Росією ядерної зброї є низьким, оскільки це може призвести до прямого втручання Заходу у війну. Також це відштовхне від Кремля дружні країни, такі як Китай або ж Індію.Нагадаємо, що у разі захоплення Києва Кремль мав два плани: Медведчук з короваєм і «легітимний» Янукович

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