У Луцьку затримали 43-річного чоловіка, який мав при собі 90 пакетів із психотропами. ФОТО

У Луцьку затримали 43-річного чоловіка, який мав при собі 90 пакетів із психотропами. ФОТО
Волинянину, у якого знайшли 90 пакетиків з психотропами, повідомили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Луцької окружної прокуратури 43-річному волинянину повідомили про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин.

Молодика, який мав при собі готові до збуту через «закладки» 90 пакетиків із психотропами, правоохоронці затримали увечері 27 лютого 2023 року у Луцьку.

Прокурори наполягатимуть на обранні підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за незаконне придбання й зберігання з метою збуту особливо небезпечних психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
У Луцьку затримали 43-річного чоловіка, який мав при собі 90 пакетів із психотропами. ФОТО
У Луцьку затримали 43-річного чоловіка, який мав при собі 90 пакетів із психотропами. ФОТО
У Луцьку затримали 43-річного чоловіка, який мав при собі 90 пакетів із психотропами. ФОТО
У Луцьку затримали 43-річного чоловіка, який мав при собі 90 пакетів із психотропами. ФОТО
У Луцьку затримали 43-річного чоловіка, який мав при собі 90 пакетів із психотропами. ФОТО

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Теги: Луцьк, психотропи, прокуратура
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