На Волині попрощалися з Героєм Євгенієм Дягілєвим





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Офіцер, який ніс службу у лавах Луганського прикордонного загону, помер від важкої хвороби і знайшов вічний спочинок у рідному місті своєї дружини.



Євгеній Дягілєв оберігав східні рубежі нашої держави та до останнього подиху був вірний військовій присязі. Родом з Луганської області, був сиротою. Друзі та побратими відгукуються про нього як про людину та офіцера з великої літери. Окрім успішної служби у прикордонних військах мав чимало спортивних досягнень, адже був майстром спорту з універсального бою.



А для своєї дружини, з якою разом служили у ДПСУ, та маленької донечки, 28-річний Євгеній був люблячим та турботливим чоловіком та батьком. На жаль, 25 лютого серце захисника зупинилось після важкої хвороби у госпіталі.



Попрощатись із померлим захисником у Володимирі, окрім родини та друзів, прийшло чимало містян, які зустрічали кортеж з тілом навколішки із синьо-жовтими прапорами. Приїхали віддати останню шану Євгенію і його побратими з Луганського прикордонного загону.



Співчуття родині від імені усієї громади висловив міський голова Ігор Пальонка, який відзначив, що із важкими втратами, які приносить війна українцям, неможливо змиритись, як і неможливо пробачити смерті наших Героїв. “Пам’ять про їхній подвиг завжди житиме у наших серцях”, – відзначив очільник громади.



Поховали Євгенія Дягілєва з усіма військовими почестями на Алеї слави, що на міському цвинтарі.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 28 лютого у Володимирі попрощалися з капітаном Державної прикордонної служби України Євгенієм Дягілєвим.Про це повідомили у Володимирській міській раді.Офіцер, який ніс службу у лавах Луганського прикордонного загону, помер від важкої хвороби і знайшов вічний спочинок у рідному місті своєї дружини.Євгеній Дягілєв оберігав східні рубежі нашої держави та до останнього подиху був вірний військовій присязі. Родом з Луганської області, був сиротою. Друзі та побратими відгукуються про нього як про людину та офіцера з великої літери. Окрім успішної служби у прикордонних військах мав чимало спортивних досягнень, адже був майстром спорту з універсального бою.А для своєї дружини, з якою разом служили у ДПСУ, та маленької донечки, 28-річний Євгеній був люблячим та турботливим чоловіком та батьком. На жаль, 25 лютого серце захисника зупинилось після важкої хвороби у госпіталі.Попрощатись із померлим захисником у Володимирі, окрім родини та друзів, прийшло чимало містян, які зустрічали кортеж з тілом навколішки із синьо-жовтими прапорами. Приїхали віддати останню шану Євгенію і його побратими з Луганського прикордонного загону.Співчуття родині від імені усієї громади висловив міський голова, який відзначив, що із важкими втратами, які приносить війна українцям, неможливо змиритись, як і неможливо пробачити смерті наших Героїв. “Пам’ять про їхній подвиг завжди житиме у наших серцях”, – відзначив очільник громади.Поховали Євгенія Дягілєва з усіма військовими почестями на Алеї слави, що на міському цвинтарі.

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