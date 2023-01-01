На Волині попрощалися з Героєм Євгенієм Дягілєвим

На Волині попрощалися з Героєм Євгенієм Дягілєвим
28 лютого у Володимирі попрощалися з капітаном Державної прикордонної служби України Євгенієм Дягілєвим.

Про це повідомили у Володимирській міській раді.

Офіцер, який ніс службу у лавах Луганського прикордонного загону, помер від важкої хвороби і знайшов вічний спочинок у рідному місті своєї дружини.

Євгеній Дягілєв оберігав східні рубежі нашої держави та до останнього подиху був вірний військовій присязі. Родом з Луганської області, був сиротою. Друзі та побратими відгукуються про нього як про людину та офіцера з великої літери. Окрім успішної служби у прикордонних військах мав чимало спортивних досягнень, адже був майстром спорту з універсального бою.

А для своєї дружини, з якою разом служили у ДПСУ, та маленької донечки, 28-річний Євгеній був люблячим та турботливим чоловіком та батьком. На жаль, 25 лютого серце захисника зупинилось після важкої хвороби у госпіталі.

Попрощатись із померлим захисником у Володимирі, окрім родини та друзів, прийшло чимало містян, які зустрічали кортеж з тілом навколішки із синьо-жовтими прапорами. Приїхали віддати останню шану Євгенію і його побратими з Луганського прикордонного загону.
На Волині попрощалися з Героєм Євгенієм Дягілєвим

Співчуття родині від імені усієї громади висловив міський голова Ігор Пальонка, який відзначив, що із важкими втратами, які приносить війна українцям, неможливо змиритись, як і неможливо пробачити смерті наших Героїв. “Пам’ять про їхній подвиг завжди житиме у наших серцях”, – відзначив очільник громади.
На Волині попрощалися з Героєм Євгенієм Дягілєвим

Поховали Євгенія Дягілєва з усіма військовими почестями на Алеї слави, що на міському цвинтарі.
На Волині попрощалися з Героєм Євгенієм Дягілєвим

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким померлого Героя. Вічна пам'ять!

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Теги: Росія, Україна, війна, Волинь
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