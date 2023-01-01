Матеріальна шкода на пів мільйона: посадовицю міськради на Волині підозрюють у службовій недбалості





Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури.



За даними слідства, посадовиця наприкінці 2020 року під час проведення розрахункових операцій із комунальним підприємством безпідставно підписала платіжні доручення на оплату послуг за завищеними тарифами, що призвело до зайвої сплати бюджетних коштів постачальнику на суму понад 512 тисяч гривень.



Досудове розслідування здійснює Володимирський РВП ГУНП в області.



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