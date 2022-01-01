На війні із Росією загинули Валерій Гонта і Юрій Ковальчук з Волині
Сьогодні, 12:11
На війні із Росією загинуло двоє військових з Ковельської громади Валерій Гонта і Юрій Ковальчук.
Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Героїв зустрінуть сьогодні, 27 травня, живим коридором орієнтовно о 12:15, за маршрутом: Володимирська - до Незалежності й до повороту на вулицю Олени Пчілки.
40-річний Гонта Валерій Олександрович загинув 21 травня біля населеного пункту Нагірне Донецької області.
Відспівувати кіборга будуть сьогодні, в п’ятницю, 27 травня, у Свято-Воскресенському соборі. Початок - о 15 годині.
24-річний Ковальчук Юрій Олександрович загинув 23 травня біля населеного пункту Білогорівка Луганської області.
Чин похорону відбудеться в церкві Св. Андрія Первозванного, що на Незалежності, також о 15 годині.
Громадянська панахида за обома загиблими Героями відбудеться о 16 годині на Площі Героїв Майдану.
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Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.
Героїв зустрінуть сьогодні, 27 травня, живим коридором орієнтовно о 12:15, за маршрутом: Володимирська - до Незалежності й до повороту на вулицю Олени Пчілки.
40-річний Гонта Валерій Олександрович загинув 21 травня біля населеного пункту Нагірне Донецької області.
Відспівувати кіборга будуть сьогодні, в п’ятницю, 27 травня, у Свято-Воскресенському соборі. Початок - о 15 годині.
24-річний Ковальчук Юрій Олександрович загинув 23 травня біля населеного пункту Білогорівка Луганської області.
Чин похорону відбудеться в церкві Св. Андрія Первозванного, що на Незалежності, також о 15 годині.
Громадянська панахида за обома загиблими Героями відбудеться о 16 годині на Площі Героїв Майдану.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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