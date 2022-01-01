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На війні із Росією загинули Валерій Гонта і Юрій Ковальчук з Волині

На війні із Росією загинули Валерій Гонта і Юрій Ковальчук з Волині
На війні із Росією загинуло двоє військових з Ковельської громади Валерій Гонта і Юрій Ковальчук.

Про це повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

Героїв зустрінуть сьогодні, 27 травня, живим коридором орієнтовно о 12:15, за маршрутом: Володимирська - до Незалежності й до повороту на вулицю Олени Пчілки.

40-річний Гонта Валерій Олександрович загинув 21 травня біля населеного пункту Нагірне Донецької області.

Відспівувати кіборга будуть сьогодні, в п’ятницю, 27 травня, у Свято-Воскресенському соборі. Початок - о 15 годині.
На війні із Росією загинули Валерій Гонта і Юрій Ковальчук з Волині

24-річний Ковальчук Юрій Олександрович загинув 23 травня біля населеного пункту Білогорівка Луганської області.

Чин похорону відбудеться в церкві Св. Андрія Первозванного, що на Незалежності, також о 15 годині.

Громадянська панахида за обома загиблими Героями відбудеться о 16 годині на Площі Героїв Майдану.
На війні із Росією загинули Валерій Гонта і Юрій Ковальчук з Волині

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Теги: Ковель, загиблі, війна
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