На війні із Росією загинули Валерій Гонта і Юрій Ковальчук з Волині

Валерій Гонта і Юрій Ковальчук.



Про це Ігор Чайка.



Героїв зустрінуть сьогодні, 27 травня, живим коридором орієнтовно о 12:15, за маршрутом: Володимирська - до Незалежності й до повороту на вулицю Олени Пчілки.



40-річний Гонта Валерій Олександрович загинув 21 травня біля населеного пункту Нагірне Донецької області.



Відспівувати кіборга будуть сьогодні, в п’ятницю, 27 травня, у Свято-Воскресенському соборі. Початок - о 15 годині.



24-річний Ковальчук Юрій Олександрович загинув 23 травня біля населеного пункту Білогорівка Луганської області.



Чин похорону відбудеться в церкві Св. Андрія Первозванного, що на Незалежності, також о 15 годині.



Громадянська панахида за обома загиблими Героями відбудеться о 16 годині на Площі Героїв Майдану.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із Росією загинуло двоє військових з Ковельської громадиПро це повідомив мер КовеляГероїв зустрінуть сьогодні, 27 травня, живим коридором орієнтовно о 12:15, за маршрутом: Володимирська - до Незалежності й до повороту на вулицю Олени Пчілки.40-річний Гонта Валерій Олександрович загинув 21 травня біля населеного пункту Нагірне Донецької області.Відспівувати кіборга будуть сьогодні, в п’ятницю, 27 травня, у Свято-Воскресенському соборі. Початок - о 15 годині.24-річний Ковальчук Юрій Олександрович загинув 23 травня біля населеного пункту Білогорівка Луганської області.Чин похорону відбудеться в церкві Св. Андрія Первозванного, що на Незалежності, також о 15 годині.Громадянська панахида за обома загиблими Героями відбудеться о 16 годині на Площі Героїв Майдану.

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