На Волині затримали автомобільного злодія
Сьогодні, 12:07
Ковельські поліцейські затримали автомобільного злодія.
Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.
У Ковелі 36-річний місцевий мешканець учора вночі скоїв дві крадіжки із автомобілів. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Досудовим слідством встановлено, що зловмисник, шляхом відкриття дверей, проникав до автомобілів потерпілих та викрадав їх речі.
Слідчі затримали ковельчанина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі частково вилучили та передадуть власникам.
Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у скоєних злочинах.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Триває слідство.
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Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.
У Ковелі 36-річний місцевий мешканець учора вночі скоїв дві крадіжки із автомобілів. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.
Досудовим слідством встановлено, що зловмисник, шляхом відкриття дверей, проникав до автомобілів потерпілих та викрадав їх речі.
Слідчі затримали ковельчанина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі частково вилучили та передадуть власникам.
Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у скоєних злочинах.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.
Триває слідство.
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