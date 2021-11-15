На Волині затримали автомобільного злодія

На Волині затримали автомобільного злодія
Ковельські поліцейські затримали автомобільного злодія.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.

У Ковелі 36-річний місцевий мешканець учора вночі скоїв дві крадіжки із автомобілів. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.

Досудовим слідством встановлено, що зловмисник, шляхом відкриття дверей, проникав до автомобілів потерпілих та викрадав їх речі.

Слідчі затримали ковельчанина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі частково вилучили та передадуть власникам.

Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у скоєних злочинах.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Триває слідство.


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Теги: Волинь, Ковель, злодій
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