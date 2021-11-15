На Волині затримали автомобільного злодія

Ковельські поліцейські затримали автомобільного злодія.Про це повідомили в пресслужбі поліції Волині.У Ковелі 36-річний місцевий мешканець учора вночі скоїв дві крадіжки із автомобілів. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.4 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану.Досудовим слідством встановлено, що зловмисник, шляхом відкриття дверей, проникав до автомобілів потерпілих та викрадав їх речі.Слідчі затримали ковельчанина у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадені речі частково вилучили та передадуть власникам.Слідчі оголосили зловмиснику про підозру у скоєних злочинах.Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.Триває слідство.