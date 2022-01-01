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Росіяни примусово забрали на війну майже всіх чоловіків з «ДНР», – СБУ

Росіяни примусово забрали на війну майже всіх чоловіків з «ДНР», – СБУ
Російські загарбники примусово забрали на війну майже всіх чоловіків з «ДНР». Тому тепер це псевдоутворення називають «ЖНР» («Жіноча народна республіка» – прим.).

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Полонений загарбник про це розповів СБУ, якого «мобілізували» у тимчасово окупованій Донецькій області.

«Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас «ДНР» обзывают? «ЖНР»! Там мужчин практически не осталось», – розповідає чоловік, радіючи, що потрапив в полон і залишився живим.

Окупант запевняє, що ніколи не почував себе частиною російської армії через погане ставлення військових РФ.

«Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было сильно корректное. Именно командир батальйона практически постоянно был в нетрезвом состоянии», - каже затриманий.

Також він розповідає, що командири стріляли під ноги «ДНРівцям», якщо їм щось не подобалось.

Тепер затриманий дає свідчення СБУ, викриваючи злочини ворога та осіб, які за ними стоять.

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Теги: Росія, Україна, війна
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