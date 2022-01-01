Росіяни примусово забрали на війну майже всіх чоловіків з «ДНР», – СБУ





Про це повідомили у пресслужбі



Полонений загарбник про це розповів СБУ, якого «мобілізували» у тимчасово окупованій Донецькій області.



«Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас «ДНР» обзывают? «ЖНР»! Там мужчин практически не осталось», – розповідає чоловік, радіючи, що потрапив в полон і залишився живим.



Окупант запевняє, що ніколи не почував себе частиною російської армії через погане ставлення військових РФ.



«Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было сильно корректное. Именно командир батальйона практически постоянно был в нетрезвом состоянии», - каже затриманий.



Також він розповідає, що командири стріляли під ноги «ДНРівцям», якщо їм щось не подобалось.



Тепер затриманий дає свідчення СБУ, викриваючи злочини ворога та осіб, які за ними стоять.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські загарбники примусово забрали на війну майже всіх чоловіків з «ДНР». Тому тепер це псевдоутворення називають «ЖНР» («Жіноча народна республіка» – прим.).Про це повідомили у пресслужбі СБУ Полонений загарбник про це розповів СБУ, якого «мобілізували» у тимчасово окупованій Донецькій області.«Нам не до политики, мы рабочие люди, работали… А нас призвали практически 100% мужского населения! Знаете, как сейчас «ДНР» обзывают? «ЖНР»! Там мужчин практически не осталось», – розповідає чоловік, радіючи, що потрапив в полон і залишився живим.Окупант запевняє, що ніколи не почував себе частиною російської армії через погане ставлення військових РФ.«Нас бросили в Стеблянке без связи, без ничего. Командование у нас, я бы не сказал, что было сильно корректное. Именно командир батальйона практически постоянно был в нетрезвом состоянии», - каже затриманий.Також він розповідає, що командири стріляли під ноги «ДНРівцям», якщо їм щось не подобалось.Тепер затриманий дає свідчення СБУ, викриваючи злочини ворога та осіб, які за ними стоять.

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