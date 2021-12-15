У місті на Волині зіткнулися легковик та вантажівка: травмувалися двоє людей

У місті на Волині зіткнулися легковик та вантажівка: травмувалися двоє людей
Учора, 26 травня, в обідню пору в Нововолинську по вулиці Луцькій зіткнулися автомобілі «DAF» та «Opel». Внаслідок автопригоди водій та пасажирка легковика отримали тілесні ушкодження.

Про це повідомила пресслужба поліції Волині.

Водія автомобіля «Opel» госпіталізували до лікарні. Слідчі за фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
У місті на Волині зіткнулися легковик та вантажівка: травмувалися двоє людей

Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
У місті на Волині зіткнулися легковик та вантажівка: травмувалися двоє людей



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Теги: Волинь, ДТП, Нововолинськ
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