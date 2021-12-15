У місті на Волині зіткнулися легковик та вантажівка: травмувалися двоє людей





Про це повідомила пресслужба поліції Волині.



Водія автомобіля «Opel» госпіталізували до лікарні. Слідчі за фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.



Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учора, 26 травня, в обідню пору в Нововолинську по вулиці Луцькій зіткнулися автомобілі «DAF» та «Opel». Внаслідок автопригоди водій та пасажирка легковика отримали тілесні ушкодження.Про це повідомила пресслужба поліції Волині.Водія автомобіля «Opel» госпіталізували до лікарні. Слідчі за фактом дорожньо-транспортної пригоди відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.Триває слідство під час якого з’ясують усі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію