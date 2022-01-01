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У Маріуполі біля школи внаслідок детонації російського «Граду» загинув 12-річний хлопчик

У Маріуполі біля школи внаслідок детонації російського «Граду» загинув 12-річний хлопчик
26 травня у Маріуполі на території школи №30 внаслідок детонації ворожого снаряду загинула дитина.

Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Учора в Маріуполі на території школи №30 в Кальміуському районі по вулиці Дністровській в результаті детонації російського снаряду "Град" загинув 12-річний хлопчик. Російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій", - йдеться в повідомленні.

Андрющенко закликав батьків кожного дня казати дітям не торкатись підозрілих, незнайомих предметів. Особливо схожих на снаряди, ракети та іншу зброю.

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Теги: Росія, Україна, війна
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