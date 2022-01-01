У Маріуполі біля школи внаслідок детонації російського «Граду» загинув 12-річний хлопчик





Про це Петро Андрющенко.



"Учора в Маріуполі на території школи №30 в Кальміуському районі по вулиці Дністровській в результаті детонації російського снаряду "Град" загинув 12-річний хлопчик. Російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій", - йдеться в повідомленні.



Андрющенко закликав батьків кожного дня казати дітям не торкатись підозрілих, незнайомих предметів. Особливо схожих на снаряди, ракети та іншу зброю.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 26 травня у Маріуполі на території школи №30 внаслідок детонації ворожого снаряду загинула дитина.Про це повідомляє радник міського голови Маріуполя"Учора в Маріуполі на території школи №30 в Кальміуському районі по вулиці Дністровській в результаті детонації російського снаряду "Град" загинув 12-річний хлопчик. Російська зброя продовжує вбивати дітей Маріуполя навіть після активних дій", - йдеться в повідомленні.Андрющенко закликав батьків кожного дня казати дітям не торкатись підозрілих, незнайомих предметів. Особливо схожих на снаряди, ракети та іншу зброю.

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