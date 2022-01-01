У Маріуполі під завалами знайшли ще 70 тіл мирних жителів, – Андрющенко





Про це Петро Андрющенко.



"В ході розбору завалів МНС Росії по вулиці Куїнджі на території колишнього заводу “Октябрь” знайдено близько 70 тіл загиблих. Причина та сама - людей заперло уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих було запаковано в пластикові мішки та вивезено для поховання в братьску могилу в с.Старий Крим. Ідентифікації не проводилось, та місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати не було чого з огляду на стан тіл", - йдеться в повідомленні.



"Скільки таких могильників, залишених російськими бомбами в Маріуполі ще буде знайдено. Одиниці? Десятки? Сотні?

Лють", - наголошує Андрющенко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Маріуполі під час розбору завалів окупантами по вулиці Куїнджі на території колишнього заводу "Октябрь" знайшли близько 70 тіл загиблих мирних жителів.Про це повідомляє радник мера міста"В ході розбору завалів МНС Росії по вулиці Куїнджі на території колишнього заводу “Октябрь” знайдено близько 70 тіл загиблих. Причина та сама - людей заперло уламками будівлі після обстрілу. Тіла загиблих було запаковано в пластикові мішки та вивезено для поховання в братьску могилу в с.Старий Крим. Ідентифікації не проводилось, та місцеві кажуть, що особливо ідентифікувати не було чого з огляду на стан тіл", - йдеться в повідомленні."Скільки таких могильників, залишених російськими бомбами в Маріуполі ще буде знайдено. Одиниці? Десятки? Сотні?Лють", - наголошує Андрющенко.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію