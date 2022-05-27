Ракетний обстріл Дніпропетровщини: приліт у казарму Нацгвардії, багато загиблих та поранених





Про це пише Геннадія Корбана в ефірі "ДніпроТВ", якого цитує місцеве видання "Горсовет".



За словами Корбана, був приліт ракети "Іскандер" до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі.



Попередньо загинули 10 людей, близько 35 поранених.



Корбан уточнює, що за наказом Міноборони армія не може концентрувати понад 20 осіб в одному місці.



Пуск ракет стався із Ростовської області. Було три ракети, одна з яких потрапила в ціль.



Нагадаємо, що окупанти 27 травня

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська 27 травня обстріляли Дніпропетровську область, потрапили до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі, повідомили у теробороні облцентру.Про це пише Українська правда з посиланням на керівника центру тероборони Дніправ ефірі "ДніпроТВ", якого цитує місцеве видання "Горсовет".За словами Корбана, був приліт ракети "Іскандер" до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі.Попередньо загинули 10 людей, близько 35 поранених.Корбан уточнює, що за наказом Міноборони армія не може концентрувати понад 20 осіб в одному місці.Пуск ракет стався із Ростовської області. Було три ракети, одна з яких потрапила в ціль.Нагадаємо, що окупанти 27 травня обстріляли Дніпропетровську область . Рятувальники розбирають завали і шукають людей.

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