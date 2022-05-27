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Ракетний обстріл Дніпропетровщини: приліт у казарму Нацгвардії, багато загиблих та поранених

Ракетний обстріл Дніпропетровщини: приліт у казарму Нацгвардії, багато загиблих та поранених
Російські війська 27 травня обстріляли Дніпропетровську область, потрапили до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі, повідомили у теробороні облцентру.

Про це пише Українська правда з посиланням на керівника центру тероборони Дніпра Геннадія Корбана в ефірі "ДніпроТВ", якого цитує місцеве видання "Горсовет".

За словами Корбана, був приліт ракети "Іскандер" до казарми Нацгвардії в Дніпровському районі.

Попередньо загинули 10 людей, близько 35 поранених.

Корбан уточнює, що за наказом Міноборони армія не може концентрувати понад 20 осіб в одному місці.

Пуск ракет стався із Ростовської області. Було три ракети, одна з яких потрапила в ціль.

Нагадаємо, що окупанти 27 травня обстріляли Дніпропетровську область. Рятувальники розбирають завали і шукають людей.

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Теги: Росія, Україна, війна
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